MotoGP

Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025

El equipo Gresini insiste en que Alex Márquez no ha perdido su velocidad en medio de sus problemas por lesión y sus resultados irregulares en 2026

Rachit Thukral

Publicado: 19 oct 2026, 13:50

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La actual campaña de Alex Márquez en MotoGP ha estado muy lejos de su temporada de despegue del año pasado. Se esperaba que el piloto de Gresini construyera sobre su éxito de 2025 después de recibir una moto con especificación de fábrica de Ducati, pero este año no terminó de desarrollarse como él o su equipo habrían esperado.

Después de consolidarse como uno de los pilotos más constantes de la parrilla - consiguió al menos un resultado entre los dos primeros en 17 de los 22 fines de semana del año pasado -, el español se encontró con fuertes altibajos de una carrera a otra.

Con solo cinco rondas por delante, marcha en un distante octavo puesto del campeonato con 172 puntos, menos de la mitad de los que suma su hermano mayor Marc Márquez. La diferencia con Fabio di Giannantonio, de VR46, que compite con la misma GP26 que él y también ha atravesado sus propias dificultades después del receso de verano, es de importantes 73 puntos.

Pero Gresini sigue seguro de que el piloto de 30 años no ha perdido nada de la velocidad por la que se lo conoce. En cambio, el equipo siente que todavía está limitado por un hombro derecho comprometido después de fracturarse la clavícula en un desafortunado accidente con Pedro Acosta en el Gran Premio de Cataluña en mayo.

"Sabemos que, después de años ganadores, los años posteriores pueden ser difíciles, al menos para repetir los mismos resultados", dijo Michele Masini, jefe de equipo de Gresini, a Motorsport.com.

"Este año, en un determinado momento, cuando encontramos una muy buena base y una muy buena velocidad como el año pasado, tuvimos una caída enorme en Barcelona, una lesión enorme que lo detuvo durante un par de carreras.

"Hay años en los que también necesitas tener suerte para conseguir resultados y ser constante. A veces olvidamos que las lesiones son parte del juego.

"Hasta ahora tuvimos un poco de mala suerte, pero estoy realmente impresionado y contento con su velocidad porque nunca la perdió.

"Después de la lesión, regresó y demostró que la velocidad estaba ahí. Es cierto que todavía no está al 100% con el hombro derecho después de la lesión. Para pilotar una MotoGP, tienes que estar al 100%. Por ejemplo, si en este momento estás al 95%, te falta algo.

"Pero intentaremos maximizar cada fin de semana para tratar de llevarnos buenos resultados a casa".

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Inicios difíciles

Alex Márquez ya comenzó la temporada a contrapié, con la GP26 demostrando no adaptarse bien a su estilo de pilotaje. Esto lo dejó con la sensación de no poder explotar el último 20% del rendimiento de la moto, con la superioridad de Aprilia sobre Ducati sumándose a sus problemas. Después de las tres primeras carreras fuera de Europa, había acumulado unos escasos 28 puntos.

Pero cuando el campeonato regresó a Europa, Gresini y Alex Márquez finalmente dieron con la tecla, y pusieron fin a la racha ganadora de Aprilia con una actuación dominante en Jerez. Esa forma renovada pareció trasladarse a las rondas siguientes, con Márquez ganando la sprint de Barcelona y peleando con Pedro Acosta por la victoria en el gran premio.

Entonces, la KTM de Acosta se ralentizó de repente por un problema eléctrico en la recta trasera, dejando a Márquez con poco tiempo para esquivar. Aunque logró evitar el muro después de salir despedido de la pista a alta velocidad, golpeó el suelo con mucha fuerza y se fracturó la clavícula.

Márquez se vio obligado a perderse las dos carreras siguientes en Mugello y Balaton Park, mientras que los problemas persistentes también lo forzaron a abandonar su regreso en Brno. No fue hasta el GP de los Países Bajos - dos rondas antes del receso de verano - que pudo volver a tomar la salida en una carrera del domingo.

Desde entonces, el menor de los Márquez ha vivido altos y bajos en MotoGP, pero todavía no ha logrado reproducir el nivel de constancia que lo convirtió en aspirante al título en 2025.

Con un calendario que se volvió todavía más exigente en la segunda mitad de la temporada, con las 10 carreras finales programadas en apenas 14 fines de semana, el desgaste físico no hizo más que aumentar.

"Todavía estoy sufriendo un poco con el hombro", admitió Márquez en Mandalika. "Cuando volví de la lesión, no estuvo mal, porque era una carrera, luego una semana libre, una carrera, una semana libre, y fue bastante fácil.

"Pero desde Misano…. ya en Austria sufrí mucho. Ya en Japón, con el vuelo [largo] y todo, sufrí más, y aquí [en Indonesia], mucho más.

"Así que esa es la razón por la que guardamos un poco de [energía] física y tratamos de no irritar tanto el hombro".

Errores repetidos

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Desde su regreso, Alex Márquez también cometió varios errores poco habituales en él. En el GP de Alemania, culpó a su propio "exceso de confianza" después de caerse cuando tenía un segundo puesto seguro detrás de Marc Márquez. Del mismo modo, cuando la temporada se reanudó después del receso de verano, fue el piloto de Ducati más rápido en Silverstone, pero tiró por la borda sus opciones de podio con lo que describió como un error "inaceptable". Más recientemente, el fin de semana de Motegi se convirtió en un completo desastre, ya que cometió el error de cambio de marcha en dos ocasiones, subiendo una marcha cuando debería haber reducido al entrar en la curva.

Masini remarcó que recuperarse de los contratiempos es parte del desafío que un piloto de MotoGP enfrenta en su carrera.

"Lo crucial es que un piloto y el equipo juntos tienen que ser capaces de resetear a veces", dijo.

"A veces tienes que enfrentar condiciones diferentes, que pueden afectar tu fin de semana. A veces, después de una caída, el piloto tiene que cambiar su mentalidad para resetear y entender qué pasó.

"Pero también es normal que pueda ocurrir un mal fin de semana durante una temporada".

Sin alcanzar a Marc Márquez

La forma reciente de Alex Márquez refleja una tendencia más amplia dentro del contingente de Ducati, con la brecha entre Marc Márquez y el resto de sus pilotos ampliándose de manera considerable en la segunda mitad de la temporada. Desde que la temporada se reanudó en Silverstone, Marc Márquez acumuló unos enormes 163 puntos gracias a sus tres dobletes y otro triunfo en sprint. Alex Márquez ha sido el segundo piloto de Ducati que más puntos sumó en ese período, pero sus 85 puntos representan poco más de la mitad de la cuenta de su hermano.

Gresini, sin embargo, está convencido de que el nivel de Alex Márquez habría sido similar al de 2025, incluso en comparación con Marc, si hubiese estado plenamente en forma.

"Tengo que decir que antes del fin de semana de Barcelona él estaba ahí; en algunos momentos, incluso era más rápido que Marc", dijo Masini. "Si tengo que pensar en antes de la lesión, tengo que decir que estaba al mismo nivel del año pasado en términos de competir con Marc.

"En la segunda parte [de la temporada], todavía tenemos que afrontar la recuperación de esta lesión, pero es cierto que seguimos teniendo a Marc como la referencia en Ducati porque algunos objetivos cambiaron para nosotros durante esta temporada.

"Pero nos gustaría seguir empujando porque tenemos que alcanzar algunos objetivos, la clasificación de pilotos y la de equipos en el campeonato".

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pese a la inconsistencia y los errores evitables, Alex Márquez ha firmado algunas actuaciones sólidas mientras lidia con su lesión en el hombro. En la sprint de Aragón, terminó en un sólido segundo lugar, mientras que también planteó un desafío tardío contra Marc Márquez por la victoria en el GP de San Marino, aunque Marc lo tenía controlado.

Teniendo en cuenta las dificultades que Di Giannantonio y Francesco Bagnaia también han afrontado con la GP26, Alex Márquez sigue entregando resultados respetables, aunque la diferencia con la punta continúa siendo demasiado grande para un piloto de su calibre.

Mientras Alex Márquez se prepara para bajar el telón de un capítulo de cuatro años con Gresini, el equipo quiere terminar las cosas en alto. El español se reconstruyó en la escudería italiana después de un período difícil en Honda, y ahora está maduro para un asiento de fábrica.

Masini sigue convencido de que la velocidad de base de Alex no ha desaparecido y cree que su determinación para recuperarse todavía puede dar resultados en las rondas finales.

"Aprecio su fortaleza y su determinación para volver al máximo nivel, al nivel más alto posible", dijo Masini sobre su regreso.

"Todavía hizo todo lo necesario para recuperarse después de cada sesión, después de cada carrera. Es cierto que estas carreras consecutivas no nos ayudan demasiado en términos de recuperación, pero sigue intentando encontrar la manera de ser rápido, y está funcionando.

"Intentaremos maximizar cada fin de semana para tratar de llevarnos buenos resultados a casa. Estoy realmente orgulloso de él. Tenemos las últimas [pocas] carreras [de la temporada] para ponerlo todo junto con este equipo y conseguir muchos resultados".

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