Por qué Aprilia perdió ante su equipo satélite Trackhouse en la sprint de MotoGP de Assen

El equipo oficial Aprilia sufrió una derrota directa ante su escuadra satélite Trackhouse en la carrera sprint del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, con tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín sufriendo por diferentes razones en Assen.

El líder del campeonato, Bezzecchi, cruzó la meta a dos segundos del ganador de la carrera, Raúl Fernández, en cuarta posición, mientras que el campeón de 2024, Martín, contuvo un ataque de la Ducati de Francesco Bagnaia por menos de una décima de segundo para hacerse con la quinta plaza.

Aunque estos resultados supusieron una mejora significativa tras dos fines de semana desastrosos para el equipo de Noale en Balaton Park y Brno, la escuadra oficial dejó algo sobre la mesa, con Fernández y Ai Ogura terminando primero y segundo a bordo de sus RS-GP satélite. Además, el dúo también cedió ante Fabio di Giannantonio con la mejor de las seis Ducati.

Bezzecchi se alineó por el exterior de la primera fila, pero llegó demasiado pasado a la curva 9 en la vuelta inicial, cayendo al quinto puesto por detrás de di Giannantonio.

Aunque pudo adelantar a su compañero de equipo Martín a mitad de carrera para recuperar la cuarta posición, no tuvo respuesta para los pilotos del podio y acabó a un segundo de di Giannantonio en la meta.

Tras haber sido el más rápido en las tres sesiones de entrenamientos previas a la clasificación y la sprint, Bezzecchi no pudo explicar por qué le faltó ritmo en las primeras fases antes de que la carrera empezara a volver hacia él.

"Sufrí un poco más en el primer par de vueltas", admitió. "He estado sufriendo un poco después de la salida y me adelantó Raúl, que salía detrás de mí, y también Diggia, que también salía detrás de mí.

"Así que perdí un par de posiciones y no pude sentirme súper bien en las tres primeras vueltas. Y en la sprint, esas tres primeras vueltas son obligatorias [para un buen resultado].

"Después, empecé a sentirme cada vez mejor, y mi ritmo fue ligeramente mejor, pero fue un poco demasiado tarde y solo pude terminar en cuarta posición.

"Es verdad que me sentí muy bien en las sesiones de entrenamientos con el medio y también con el blando, pero en la sprint, en el primer par de vueltas, me sentí un poco peor. Así que tenemos que entender esto".

Bezzecchi señaló dos áreas que afectaron a su rendimiento en las primeras vueltas en Assen.

"Faltaba un poco de feeling y había algo más de movimiento [en la moto] en comparación con lo normal. En general, esos fueron los dos problemas principales", dijo.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

¿Qué salió mal con Martín?

En contraste con Bezzecchi, el ritmo de Martín se desvaneció más tarde en la carrera. El poleman perdió terreno pronto frente a Ogura en la llegada a la curva 1, pero lo adelantó poco después para recuperar el liderato.

Sin embargo, su etapa al frente resultó ser breve, ya que Fernández lo superó en la chicane final en la vuelta 3, antes de que cayera aún más en la clasificación en el siguiente giro.

Después de salir peor parado en una batalla con su compañero de equipo Bezzecchi, pasó las últimas vueltas de la carrera defendiendo su posición ante las Ducati oficiales de Bagnaia y Marc Marquez.

Aunque finalmente mantuvo la quinta posición, terminó la carrera a 4,5 s del ganador, Fernández.

Martín sugirió que los cambios que su equipo hizo en la RS-GP para ajustar la moto a su gusto le dejaron sufriendo por falta de agarre trasero.

"Sinceramente, estaba muy contento después de la clasificación por volver a la pole position después de casi dos años. Estaba muy feliz y estaba listo para la carrera", dijo.

"Cuando empezó la carrera, me sentía bien en las primeras curvas. Pude estar primero, pero luego vi que no tenía agarre real y sufrí todo el camino hasta el final.

"Cada vuelta fue un poco peor y peor, y al final solo intentaba mantener esa posición hasta el final. Fue difícil en las últimas tres vueltas mantener a las Ducati detrás, pero una sensación muy mala en comparación con el resto del fin de semana.

"Así que supongo que hoy pasó algo extraño. Creo que por eso mi falta de rendimiento en la Sprint.

Añadió: "No sé exactamente qué fue, pero el agarre real no estaba ahí. No tenía contacto con la parte trasera, así que empecé a sufrir, pero esto forma parte del proceso de conocer un poco más la Aprilia.

"Estamos cambiando cosas en la moto y a veces es bueno, a veces es malo, y hoy no fue el camino correcto, así que mañana nos recuperaremos".

Fotos del GP de los Países Bajos - sábado