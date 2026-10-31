Análisis

MotoGP GP de Qatar

Por qué aumentaron las tensiones entre MotoGP y los pilotos en medio de la polémica por Qatar

Ante la reticencia de los pilotos a viajar a Qatar, los organizadores de MotoGP mantienen firme su postura, mientras que la amenaza de sanciones económicas y deportivas ha elevado considerablemente la tensión.

Oriol Puigdemont

Publicado: 31 oct 2026, 11:38

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Esa es la voluntad mayoritaria entre los corredores, aunque la proporción ha ido variando con el paso de los días. En los encuentros mantenidos en Phillip Island, el fin de semana pasado, tres cuartas partes del total de participantes se manifestó en contra de desplazarse hasta Doha. Esa cifra quedó reducida a solo tres miembros una semana después, según se evidenció en la reunión de ayer, celebrada en el paddock del circuito de Sepang (Malasia).

La puesta en común de este viernes comenzó a las siete de la tarde y duró una hora, y tuvo lugar en la oficina del departamento de comunicación de Yamaha porque la solicitud de disponer de una sala fue denegada por parte de los órganos que manejan el campeonato. Este detalle actúa como muestra significativa de la tirantez que impera en el ambiente.

Hace ya días que los pilotos se han resignado a tener que viajar a Qatar, en contra de la voluntad del grueso del grupo, que atiende con mucho recelo a la evolución de la inestabilidad del área, afectada desde febrero por la guerra que mantiene el frente formado por Estados Unidos e Israel, contra Irán. Aunque el conflicto bélico se encuentra en estado latente, nadie es capaz de predecir cómo se pueden precipitar los acontecimientos a partir del lunes, cuando se celebren las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

La amenaza existe, aunque cada país ha establecido el nivel de alerta que ha considerado oportuno. La mayoría de países representados en el paddock recomienda a sus ciudadanos posponer cualquier viaja a Qatar, aunque eso no implica una prohibición expresa. Esto último, precisamente, es el pretexto que permitiría apelar a una causa de ‘Fuerza Mayor’, y así cancelar el evento sin que el Mundial tuviera que pagar por ello. Hasta que eso no ocurra, el Gran Premio de Qatar sigue en la hoja de ruta de la organización, de los equipos y también de los corredores, sobre quienes pesa una advertencia, o varias, en el supuesto de que estén tramando algo para escabullirse de sus compromisos.

Marc Márquez y Alex Rins entrando en las oficinas de Yamaha en los boxes para una reunión de los pilotos el viernes por la noche en el circuito de Sepang

Foto de: Oriol Puigdemont

En esta disputa, Motorsport.com entiende que los corredores están solos en un bando, mientras que el otro lo forman los equipos para quienes trabajan, MGPSEG como titular de los derechos del certamen, y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

El mensaje que se les ha hecho llegar es inequívoco: en el marco actual, la carrera debe celebrarse. No hacerlo supondría un perjuicio enorme a ojos de la organización. Sobre todo, porque, según afirman fuentes oficiales a Motorsport.com, el Gobierno de Qatar ofrece las garantías necesarias para asegurar que el gran premio transcurra con normalidad, y que todos los asistentes estén cubiertos en el supuesto de que las hostilidades se recrudezcan.

Aspectos como un plan de evacuación para todo el paddock, en caso de que sea necesario; cobertura de los gastos que puedan derivarse en el supuesto de que se cierre el espacio aéreo, y seguros de repatriación en el peor de los escenarios.

Posibles sanciones deportivas

Esta misma semana, Carlos Ezpeleta, director adjunto de MGPSEG, estuvo en Doha, donde participó en una conferencia y donde experimentó en primera persona el clima que se respira en la capital del país, y donde se encuentra el circuito de Losail. "La normalidad es absoluta", cuenta una de las personas de la delegación que acompañó al ejecutivo, que de allí voló a Malasia, donde llegó el viernes, precisamente el día del ‘aquelarre’ en Yamaha.

Los pilotos ya saben a qué se exponen si no acuden a Qatar. Si no es por un motivo absolutamente justificable, e inequívoco, se arriesgan a recibir represalias. De todo tipo y de todos lados.

Lo primero, de sus escuderías, que les pueden trasladar las multas que reciban por parte de la organización. Por otro lado, su incomparecencia podría ser interpretada por la FIM como una falta grave, circunstancia que les podría llegar a suponer sanciones deportivas. Ya no solo para esta temporada, sino también, para la que viene.

Motorsport.com entiende que quien no se presente en Doha para salir a pista el viernes, corre el riesgo de ser vetado para hacerlo en las dos últimas paradas del calendario, en Portugal y Valencia.

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