Francesco Bagnaia no espera repetir este año su victoria en el Gran Premio de Japón y afirma que lo máximo a lo que puede aspirar es a terminar "entre los siete primeros".

El piloto oficial de Ducati del equipo dominó el fin de semana de MotoGP del año pasado en Motegi, donde se clasificó en la pole position y ganó ambas carreras de forma contundente.

Aunque su camino hacia la victoria se vio facilitado por el hecho de que su compañero de equipo, Marc Márquez, estaba más centrado en asegurarse el título, el Gran Premio de Japón destacó como un caso excepcional en una campaña por lo demás desastrosa para el italiano.

Un año después de aquel memorable resultado, Bagnaia no cree que vaya a luchar en la cabeza del pelotón, alegando los neumáticos más duros introducidos por Michelin y un asfalto renovado que hace que cualquier comparación con 2025 resulte en gran medida irrelevante.

"Cada temporada es diferente, así que no tengo ninguna expectativa para este año. Me encanta el circuito, me encanta la gente, me encanta la cultura. Es algo que siempre me transmite buenas vibraciones", declaró el jueves Bagnaia.

"La realidad es que tenemos que concentrarnos, y el objetivo es luchar por estar entre los siete primeros, siendo realistas.

"Tenemos que entender el nuevo asfalto, las diferencias de los neumáticos , y ver si quizá podemos resolver el problema de agarre con el nuevo asfalto.

"Pero, en cualquier caso, es otro buen circuito para frenar, así que creo que la diferencia puede ser menor en comparación con otros circuitos. Espero empezar bien mañana y tener buenas sensaciones".

Cuando se le preguntó si podría comparar sus datos con los del año pasado, Bagnaia añadió: "No, por desgracia no".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Bagnaia le fue mejor en el verano europeo, ya que logró cuatro podios consecutivos entre Barcelona y Brno. Sin embargo, su rendimiento se desplomó tras la reanudación de la temporada en Silverstone, lo que le llevó a encadenar tres abandonos consecutivos.

No fue hasta la última prueba, en Austria, cuando pudo volver a terminar en los puntos y comenzar su remontada.

Motegi ha sido históricamente un circuito favorable para Ducati, ya que el carácter de la pista, con muchas aceleraciones y frenadas, se adapta bien a la Desmosedici.

Cuando se le preguntó si este fin de semana podría superar el séptimo puesto, Bagnaia respondió: "Todo depende de cómo nos adaptemos al nuevo asfalto de la parrilla y de si somos capaces de sacarle partido. Será importante salir bien y trabajar bien.

"El top 7 es el objetivo más realista.

"En estas situaciones, es mejor ser realista y optimista, porque el optimismo es algo que cultivamos mucho en el equipo. Trabajamos mucho para dar lo mejor de nosotros mismos, pero tenemos que ser optimistas y aceptar que puede que nos cueste un poco".