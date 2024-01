Por qué Ciabatti deja Ducati cuando más lo pueden necesitar en MotoGP

Ducati hizo pública recientemente una importante sacudida de su cúpula deportiva. Con efecto inmediato, Paolo Ciabatti deja de ejercer de director deportivo del 'Reparto Corse', el brazo de carreras de la marca, para liderar la nueva estructura off-road desde la posición de director general. Su vacante será cubierta por Mauro Grassilli, quien hasta ahora se ocupaba de la parte de marketing y patrocinios.

El elemento que mejor explica la naturaleza de esta maniobra aparece en la nota mandada a los medios, pero queda algo camuflado. En su nueva posición, Ciabatti dejará de reportar a Gigi Dall’Igna, director general global de la compañía de Borgo Panigale, para hacerlo directamente a Claudio Domenicali, el CEO. En otras palabras, este cambio no hace más que reforzar todavía más la posición de Dall’Igna, cuya área de influencia va mucho más allá de la faceta puramente técnica. Al margen de sus tres primeros años desde su llegada (2014), en los que Domenicali quiso marcar de cerca su desembarco, el técnico ha ido ganando cada vez más peso en las decisiones deportivas. Ahora, todo pasa por él.

La salida de Ciabatti llama la atención, sobre todo, por el momento en que se produce. La llegada de Marc Márquez a Gresini lo coloca como una de las piezas del tablero que maneja la escudería de Bolonia, que, hasta el momento, había controlado a su tropa de forma sobresaliente. Uno de los pilares fundamentales de ese éxito de gestión fue siempre Ciabatti, distinguido por su empatía y por su capacidad de persuasión, siempre desde el diálogo. Hasta ahora, una de sus principales atribuciones era la de pactar los contratos de los corredores de Ducati, una tarea normalmente ingrata pero que él siempre resolvió sin apenas conflictos. Si echamos un vistazo al currículo de Grassilli y a su escasa experiencia en las carreras –solo se dejaba ver en cuatro o cinco grandes premios al año–, se antoja difícil imaginárselo negociando con Pecco Bagnaia, Jorge Martín, por nombrar dos de las carpetas que deberá abrir en los próximos meses.

"Con Paolo siempre fue facilísimo trabajar. Es muy solvente y educado, empático y también afectuoso. Nunca perdió los papeles", le describe Jorge Lorenzo, con quien Ciabatti entabló una relación de mucho cariño a raíz de la llegada del mallorquín a Ducati, en 2017. "Al arrancar este proyecto de off-road, entiendo que Ducati necesita a alguien que conozca la marca y el nivel para liderarlo. Con la marcha de Paolo, la división de MotoGP pierde mucho, pero la de motocross gana una pieza clave", opina el español.

Jorge Lorenzo con Paolo Ciabatti, Director Deportivo de Ducati Corse

"Paolo siempre ha jugado el papel más humano, al margen de la buena relación que siempre ha mantenido con los patrocinadores. Por eso todos los pilotos le quieren, porque ejerce de enlace entre ellos y Ducati. Siempre generó puentes de entendimiento", explica Albert Valera, agente de Lorenzo en su día, y que ahora lo es de Jorge Martín. "Mauro (Grassilli) es muy bueno, pero habrá que darle tiempo para ver si es capaz de desarrollar esa vertiente humana. En cuanto a los patrocinadores, ha aprendido mucho de Paolo", añade el representante.

Paralelamente a esas cuestiones de futuro, uno de los principales asuntos que deberá tratar la nueva ejecutiva será el encaje de Márquez, todo un reto si tenemos en cuenta la reticencia con la que lo han recibido los demás pilotos de la marca, en especial los italianos. Este trabajo parecía hecho a medida para alguien del perfil de Ciabatti, que con su carácter y praxis logró ganarse la confianza de todos ellos.

No obstante, a Ducati parece que le gusta complicarse la vida, y ha preferido dejar esa cuestión en manos de Dall’Igna. Motorsport.com entiende que el ingeniero fue uno de los principales valedores del fichaje del español por Gresini, mientras que otros, como Ciabatti o el propio Domenicali, se mostraban más reacios a su incorporación, conscientes de la posibilidad de que alterara la harmonía que tanto costó alcanzar.

Hace unos días, Ciabatti reconocía en una conversación con Motorsport.com que, efectivamente, Ducati consideraba a Márquez como una opción tan válida como lo puede ser Bagnaia o Martín, para una de las dos motos del equipo oficial con vistas a 2025: "Evidentemente que pensamos en Marc como posible piloto oficial para entonces". Se espera que para esas dos plazas la competencia sea una de las más feroces de los últimos tiempos.

Además de las candidaturas evidentes de Bagnaia y Martín, bicampeón del mundo y actual subcampeón, respectivamente, también habrá que estar atentos a la capacidad de recuperación de Enea Bastianini, después de un año en el que las lesiones no le dejaron mostrar su mejor versión. Sobre el papel, otro de los que debería opositar a una de esas dos Demosedici rojas es Marco Bezzecchi, a la espera de conocer el rumbo que toma VR46, y si decide renovar su acuerdo con Ducati o cambiar de suministrador. A esa competencia hay que añadirle ahora una figura tan relevante como la del #93, que a lo largo de los últimos meses ha tenido encontronazos con varios de sus nuevos compañeros de marca. No es de extrañar que alguno de ellos pueda hasta sentirse traicionado por la llegada del de Cervera.

Marc Márquez, Gresini Racing

Absolutamente nadie cree que Gresini hubiera podido cerrar el fichaje de Márquez sin el beneplácito de Ducati. O, al menos, de quien quiere descubrir qué es capaz de hacer con una de sus motos el seis veces campeón del mundo de MotoGP. Ante el jaleo que se avecina, muchos veían en Ciabatti al perfil de mediador idóneo. Sin embargo, esos eventuales incendios que se puedan generar ya no serán problema suyo. "Esta reestructuración se explica a partir de dos motivos", dice a quien escribe estas líneas alguien al tanto de la operación. "En primer lugar, Ducati quería darle importancia al off road, y a Gigi eso [el off road] no le interesa. Paolo es la persona más adecuada para dirigir esa nueva área. Además, su salida de MotoGP reforzará aún más a Dall’Igna, porque elimina una figura que podía ejercer cierto contrapeso en sus decisiones", cierra esta voz autorizada.