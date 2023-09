Por qué Honda no bloquearía la salida de Márquez

A pesar de que el español lleva días señalando su intención, o más bien esperanza, de revelar dónde correrá en 2024 durante el gran premio que este fin de semana se disputa en Motegi, no hay ninguna certeza de que para cuando termine la carrera este domingo haya podido resolver el contencioso creado por él mismo, al querer desvincularse de la marca del ala dorada un curso antes de lo que está estipulado en el contrato que firmó a principios de 2020.

Marc Márquez aterrizó en Japón este martes por la mañana y el miércoles tiene previsto asistir a un evento en la escuela de ingenieros de Honda, en Tokio. Habida cuenta de su situación deportiva, uno de sus principales objetivos es sentarse con los ejecutivos del fabricante, con quienes confía ser capaz de pactar una separación amistosa.

Ese encuentro, muy probablemente, no tendrá lugar hasta el fin de semana, ya en Motegi, donde está prevista la presencia de los mandamases de Honda Motor, la matriz. Hasta el circuito se desplazará la plana mayor, con Shiniji Aoyama, el jefe de mayor rango de la división de dos ruedas a la cabeza.

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation (HRC), el brazo de competición del constructor ha mantenido siempre que Honda no impediría el adiós de Márquez si es eso lo que quiere. "Es evidente que nos gustaría que siguiera. Pero, al final, es él quien decide. Si quiere marcharse no le retendremos", ha declarado el directivo en sus últimas intervenciones ante los medios de comunicación.

Marc Márquez, Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hay quien afirma que Honda difícilmente permitirá que el corredor que ha ganado sus últimos seis títulos de MotoGP, y que desde hace una década se ha convertido en su principal reclamo, pueda liberarse sin tener que cumplir con las cláusulas de rescisión que estipula el acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, como el fútbol, los precedentes indican lo contrario.

Una situación ligeramente similar a la que ahora vive Márquez la protagonizó Jorge Lorenzo, que se retiró a finales de 2019 y renunció al año de contrato que aún le quedaba por cumplir, precisamente con Honda. Aquella negociación la llevó personalmente Albert Valera, representante del mallorquín. "Honda siempre fue muy comprensiva con la situación de Jorge y no pusieron ninguna traba, porque eso no hubiera beneficiado a nadie", explica a Motorsport.com el propio Valera, quien, una vez que el #99 se alejó de los circuitos, ahora se centra en defender los intereses de Jorge Martín, Aleix Espargaró y Pedro Acosta, entre otros.

De hecho, una fuente próxima a las conversaciones mantenidas últimamente entre Honda y sus pilotos asegura a quien escribe estas líneas que la compañía ya se comprometió a dejarle marchar, siempre que lo comunicara con tiempo. Eso le lleva a uno a pensar, que incluso podría ser que todo estuviera acordado. "A Honda no le interesa retener a alguien como Marc, que ya ha dejado claro que no quiere correr con esa moto. No tiene sentido pagarle el año que le queda de contrato –más de 15 millones de euros–, y que toda la repercusión mediática sea negativa", argumenta esta persona.

Alguien distinto pero que conoce muy bien la idiosincrasia de las empresas niponas, porque ha trabajado durante años con dos de las más grandes del Mundial de MotoGP, opina en esa misma línea. "A este nivel, cuando un piloto de la relevancia de Marc quiere dejar una marca como Honda, el dinero no suele ser un impedimento. Es decir, lo que yo haría si fuera él es sentarme con los jefes de Honda y exponerles la situación y mi voluntad de irme, porque este tándem no tiene más recorrido", cuenta esta voz autorizada, que añade: "Márquez lleva años intentando que el proyecto funcione, con una moto con la que se ha hecho daño, y no creo que Honda le obligue a quedarse o le penalice por no hacerlo".

Hasta la fecha, tanto Nadia Padovani, la directora del equipo Gresini, como Michele Masini y Carlo Merlini, team manager y director comercial, respectivamente, no han dicho absolutamente nada sobre quién acompañará a Alex Márquez en 2024.

Marc Márquez, Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati también se había mantenido en un perfil muy neutro cuando a alguno de sus responsables se les preguntaba por la posibilidad de que el #93 condujera una de sus Desmosedici. Pero en el circuito de Buddh, Paolo Ciabatti desveló que la escudería de Faenza esperaba obtener una respuesta de Márquez en unos días

Márquez y Gresini están de acuerdo en todo, por más que la estructura italiana y Ducati, desearían atarle por dos años. Él prefiere comprometerse solo uno (2024), para estar completamente liberado con vistas a 2025, momento en el que varios de los nombres más relevantes del Mundial terminan el vínculo con sus respectivas marcas. Eso dejará vacantes varios asientos muy apetecibles.

Por lo demás, si nos fiamos de lo dicho por Ducati, hay que dar por sentado que al leridano le correspondería afrontar el ejercicio que viene con una especificación de la Desmosedici de 2023, la misma con la que Pecco Bagnaia y Martín se están disputando el liderato de la tabla general, en la que solo les separan 13 puntos.

A la espera de confirmarse ese movimiento, uno podría verlo como un paso atrás. Pero, si lo analizamos a través de los ojos del protagonista, seguramente él no lo vea así. En primer lugar, porque en los últimos tiempos se ha hartado de ejercer de probador, para desarrollar un prototipo que ha dado muy pocos pasos hacia adelante.

El multicampeón ya sabe que la Ducati de este año funciona, de modo que solo tendrá que centrarse en exprimir todo el potencial que esconde.

No hay que olvidar que esa fórmula es la que también ha elegido Marco Bezzecchi, que para 2024 ha preferido permanecer junto al grupo que le rodea, en el Mooney VR46, y renunciar a la última versión de la Desmosedici, que recalar en Pramac, donde dispondría de una GP24 que finalmente irá a parar a manos de Franco Morbidelli.

