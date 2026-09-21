Por qué KTM debe mantener la humildad tras la victoria de Pedro Acosta: lecciones del pasado 

Hasta este fin de semana, la última victoria de KTM en MotoGP la había conseguido Miguel Oliveira en el Gran Premio de Tailandia de 2022, una carrera muy afectada por la lluvia. Ese mismo domingo en Buriram, Pedro Acosta terminó 16.º en la carrera de Moto2. Era su primera temporada en la categoría intermedia, antes de proclamarse campeón al año siguiente (2023) y debutar en MotoGP en 2024.

Han pasado muchas cosas desde la victoria de Oliveira en Tailandia. El piloto portugués ya ni siquiera compite en el campeonato del mundo: esta temporada ha estado corriendo en el WorldSBK. KTM también estuvo a punto de retirarse tras la quiebra de la empresa, antes de que fuera sometida a administración judicial y posteriormente rescatada por uno de los accionistas que ya estaba involucrado cuando comenzó la crisis en 2024.

Este domingo, mientras Acosta completaba las tres últimas vueltas en el Red Bull Ring —probablemente las más largas de su vida—, las cámaras se centraron en el box de las motos naranjas. Enfocaron a Gottfried Neumeister, director ejecutivo de KTM en la era posterior a Stefan Pierer, y a Pit Beirer, director de deportes de motor de la empresa. En el momento en que su piloto (que pronto sería su expiloto) cruzó la línea de meta como ganador, los dos ejecutivos se abrazaron, visiblemente emocionados. Fue una auténtica catarsis. Un momento que liberó la enorme tensión que se había acumulado durante el último año y medio.

Pero ese momento también trae consigo una serie de lecciones sobre los errores que no deben repetirse si KTM quiere evitar volver a caer en un periodo tan árido.

Hasta el cataclismo financiero de finales de 2024, si se pedían opiniones en el paddock sobre una KTM, uno de los adjetivos que más se repetía era "arrogante".

"Si lo analizamos, el orgullo y la terquedad de KTM siempre la han frenado", explica a Motorsport.com un antiguo empleado de KTM que ahora trabaja para otro fabricante. "Los responsables no tenían paciencia. Y sin un método ni una dirección clara, es muy difícil triunfar en MotoGP".

Esta idea se ve respaldada por algunos de los comentarios que Pierer ha hecho en el pasado. "Nunca renunciaremos al chasis de trellis, porque es una de las principales ventajas de nuestras motos", declaró a Motorsport.com en 2019.

Tres años después, los ingenieros decidieron que la única forma de que la RC16 pudiera luchar por las victorias en MotoGP era abandonar esa filosofía y apostar por la fibra de carbono.

En ocasiones, esa terquedad rayaba en la arrogancia, sobre todo a la hora de fijar objetivos. "Acabamos de completar un periodo de cinco años en el que nos fijamos el objetivo de reducir la distancia con respecto a los equipos punteros. Durante los próximos cinco años, el objetivo es ganar el título", afirmó Pierer en otra entrevista con este periodista en 2022, poco antes de que comenzara un proceso de agitación que trajo consigo todo menos la estabilidad necesaria para que la plantilla pudiera trabajar con tranquilidad.

Francesco Guidotti fue contratado como director del equipo y despedido dos años y medio después, en una historia de idas y venidas que también afectó a Fabiano Sterlacchini. El ingeniero italiano había sido la mano derecha de Gigi Dall’Igna en Ducati antes de que KTM lo fichara en 2021, aunque ambas partes acordaron poner fin a su relación cuatro años más tarde. A finales de 2024, Sterlacchini se incorporó a Aprilia, donde se le ha señalado como una de las figuras clave detrás de la notable competitividad de la RS-GP en las dos últimas temporadas. Guidotti, por su parte, se pondrá al frente de Trackhouse cuando expire el contrato de Davide Brivio con el equipo estadounidense a finales de este año. Ese período turbulento también será recordado por la confusión generada en la sala de juntas, con más pilotos bajo contrato que motos disponibles.

Pero la pérdida más dolorosa de este calvario ha sido la de Acosta. En 2027, se pondrá el mono rojo de Ducati, en un intento por aumentar sus posibilidades de proclamarse campeón del mundo.

"Intenté convencer a Pedro para que se quedara con nosotros", declaró Neumeister el pasado fin de semana en Austria. "Pero cuando me senté con él, me dijo que era español y que su principal objetivo era vencer a Marc Márquez con las mismas armas. No pude hacer nada ante ese deseo".

El tono del nuevo jefe de KTM suena menos arrogante que el de su predecesor, lo cual es comprensible dada la situación difícil de la que está saliendo el fabricante. KTM tendrá que tomar buena nota de los errores cometidos durante la era anterior si quiere evitar caer de nuevo en la misma trampa.

La parte empresarial está ahora en manos de los administradores de Bajaj, el grupo indio que tomó el control de la empresa, pero aún no está claro cómo se estructurará en última instancia la operación de MotoGP. La marcha de Acosta se compensará, en la medida de lo posible, con las incorporaciones de Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio. El primero heredará al jefe técnico de Brad Binder, Phil Marron, mientras que Manuel Cazeaux, mano derecha de Maverick Viñales, dirigirá la parte del box correspondiente a Diggia tras haber sido ascendido desde Tech 3.

También se sabe que el apoyo de KTM a Tech 3 se reducirá significativamente a partir de 2027, y que el equipo dirigido por Guenther Steiner recibirá mucho menos respaldo y operará con mucha mayor independencia. Eso no es precisamente un indicio que inspire optimismo.

Con el aroma del Prosecco aún impregnando la ropa que se llevó el domingo, KTM haría bien en aprender de los errores que la llevaron al abismo no hace mucho tiempo, sobre todo aquellos derivados de la complacencia. Una dosis de humildad en el momento adecuado solo puede venirle bien.