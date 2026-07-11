Por qué Marc Márquez cree que repetir la victoria el domingo en Alemania será difícil

Marc Márquez cree que, como mucho, puede aspirar a terminar tercero en el Gran Premio de Alemania del domingo a menos que sea capaz de dar un paso adelante durante la noche, pese a no haber tenido oposición para ganar la carrera sprint.

Aunque Márquez ha sido el piloto más rápido hasta ahora este fin de semana en Sachsenring, marcando la vuelta rápida el viernes antes de liderar tanto la clasificación como el sprint el sábado, la estrella del equipo oficial Ducati cree que repetir ese resultado en el gran premio no será fácil.

El español considera que no fue el piloto más rápido en la carrera a media distancia, y cree que fue su estrategia la que le permitió relegar con astucia tanto a su hermano menor Alex Márquez como a Fabio di Giannantonio.

Márquez ha ganado en Sachsenring 12 veces durante su carrera, incluidas nueve en la categoría reina, pero advirtió que esta vez se enfrenta a una situación mucho más difícil para mantenerse en lo más alto.

"Eso es lo que pasa en Sachsenring, ganas y se considera normal," dijo. "Ahora la pregunta es por qué los demás terminaron tan cerca.

"Sin duda, tenían más, pero salí primero e impuse mi ritmo. En cualquier caso, mañana tenemos que mejorar porque, si no, terminaremos terceros."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Márquez dijo que se sintió "incómodo" sobre la moto el sábado, ya que los cambios que su equipo había hecho en la preparación del sprint no funcionaron a su gusto.

Aunque no dio detalles sobre los problemas exactos, dijo que sería mucho más difícil mantenerse al frente durante toda la distancia del gran premio si persisten.

"Estuve muy incómodo durante toda la carrera, tengo que entender por qué. Ganamos, pero estaba incómodo," admitió.

"Hicimos cambios para el sprint, no parecen haber ayudado, quizá porque había más temperatura. Tenemos que entender qué necesito para mañana durante 30 vueltas, porque será difícil.

"Rodaba a un ritmo muy constante, pero iba flotando; no pilotaba como quería. Sin embargo, fue suficiente para ganar. Mañana tenemos el warm-up para intentar dar un paso adelante."

Márquez ha estado afrontando algunas limitaciones físicas en los últimos meses, al no haberse recuperado por completo tras someterse a una operación en su maltrecho hombro derecho en mayo. Sin embargo, el trazado antihorario de Sachsenring ejerce menos tensión sobre el lado derecho de su cuerpo, lo que convierte al GP de Alemania en una de las carreras más fáciles del calendario para él.

Preguntado por su estado físico, Márquez añadió: "Mi hombro aquí está funcionando bien. El codo duele un poco, pero no [provoca] ninguna limitación."

‘Alex Márquez debería haber ganado’

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El vigente campeón del mundo cree que su hermano, con la Gresini, habría ganado la carrera sprint si no estuviera lidiando con las secuelas de su caída en el GP de Catalunya, que le dejó fracturas en la clavícula y una vértebra.

"Estoy muy feliz de ver de nuevo a mi hermano pilotando como puede pilotar. Sin el incidente en Catalunya, hoy, el líder sería Alex. Como vimos en Assen y hoy, está pilotando muy bien," dijo Marc.

"El año pasado terminó segundo, y este año es uno de los pilotos más rápidos de la parrilla. Pero, por mala suerte, se perdió tres carreras."