MotoGP GP de Valencia

Por qué Marc Márquez fue penalizado por abandonar la parrilla de Valencia

Analizamos la controvertida doble penalización de vuelta larga de Márquez en la carrera sprint

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Editado: 28 nov 2026, 16:43

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La última carrera sprint de Marc Márquez en MotoGP este sábado se vio alterada por un problema ajeno a su control y por una penalización que afectó su resultado. Fue una sanción con la que muchos aficionados discreparon, a juzgar por los abucheos del público en Valencia.

El inicio de la última carrera sprint de la temporada 2026 se retrasó por un problema pocas veces visto: una falla en el semáforo. Las luces rojas tardaron demasiado en apagarse, lo que provocó las quejas de toda la parrilla, cuyos pilotos levantaron las manos para señalar que el procedimiento de salida estaba demorando demasiado.

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En realidad, ya se habían registrado demoras en los procedimientos de dirección de carrera durante el fin de semana. Desde la Q2 se notó que tardaron demasiado en mostrar una bandera amarilla tras la caída de Ai Ogura en los minutos finales. De hecho, Marco Bezzecchi tuvo tiempo de pasar por ese punto ocho segundos después del accidente sin encontrarse con la señal, la cual se mostró dos segundos más tarde. Esto fue lo que le permitió asegurar la pole position sin perder su mejor tiempo de vuelta, como habría estipulado el reglamento deportivo de la FIM en caso de haberse desplegado bandera amarilla.

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Sin embargo, el retraso en la salida provocó un caos aún mayor. Las motos actuales de MotoGP son prototipos que no están diseñados para permanecer detenidos, ya que la falta de refrigeración hace que sus sistemas se sobrecalienten rápidamente. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la Ducati de Márquez, que ocupaba la segunda posición en la parrilla de salida.

Mientras las demás motos no se vieron afectadas, la máquina italiana comenzó a emitir una cantidad considerable de humo. Marc intentó arrancar su moto, principalmente para que recibiera algo de aire fresco, pero no pudo lograrlo. Acto seguido, la Ducati se incendió, lo que obligó a Márquez a arrojarse de ella para evitar quemarse. No obstante, indicó que había sufrido algunas lesiones leves, con partes de su mono carbonizadas.

Como resultado, la moto quedó inutilizable y tuvo que ser apagada por los bomberos con un extintor. Márquez se dirigió directamente a los pits, al igual que la moto con la que debía iniciar la carrera, y fue a recoger la segunda unidad, ya preparada por su equipo, mientras la salida del sprint era cancelada bajo bandera roja debido al incidente.

Pasaron más de 20 minutos para que la carrera sprint pudiera ponerse en marcha, una vez resuelto el problema con el semáforo. Sin embargo, a pesar de que el inconveniente con su moto estuvo fuera de su control, Márquez fue penalizado por lo ocurrido. El diez veces campeón del mundo recibió una sanción de doble vuelta larga (double long lap) por abandonar la parrilla, la cual cumplió al pie de la letra en las vueltas seis y siete del sprint, finalizando su última carrera corta en el 13° puesto.

Abandonar la parrilla con un problema en la moto: sanción pase lo que pase

¿Pero por qué fue penalizado Márquez? Hay que remitirse al reglamento deportivo de MotoGP de la FIM para entenderlo. El apartado referente a las salidas retrasadas estipula que un piloto será sancionado siempre que abandone la parrilla debido a un problema con su motocicleta.

El aspecto polémico de la redacción de la norma es que no hace distinción alguna sobre la naturaleza de dicho problema. No importa si se origina en la propia moto o si es provocado por un factor externo, como ocurrió este sábado con el semáforo.

No obstante, dado que la moto no estalló en llamas por una falla de Ducati ni por responsabilidad del piloto, sino por una negligencia sobre la cual ninguna de las partes tuvo control, la percepción de que Márquez había sido castigado injustamente resultaba comprensible.

Sin embargo, la regla sobre salidas abortadas está redactada de la siguiente manera:

18. Salida Retrasada

En caso de que exista un problema que pueda perjudicar la seguridad en la salida, el juez de salida activará el procedimiento de Salida Retrasada de la siguiente manera:

Se ondeará una bandera roja desde la tribuna del juez de salida y la luz roja permanecerá encendida.

Se mostrará el cartel de “Salida Retrasada” (Start Delayed) desde la tribuna del juez de salida y un comisario ondeará una bandera amarilla en cada fila de la parrilla de salida desde la plataforma de señalización.

Los pilotos deberán permanecer en su posición de parrilla con el casco puesto; los motores podrán apagarse.

La(s) máquina(s) que haya(n) provocado el procedimiento de Salida Retrasada será(n) retirada(s) al pit lane, independientemente del trabajo que sea necesario para volver a ponerla(s) en marcha. Si pueden volver a arrancar o se toma una moto de repuesto (categoría MotoGP), el piloto podrá iniciar la vuelta de calentamiento desde el pit lane, ocupará su posición publicada en la parrilla y cumplirá una penalización de doble vuelta larga en la carrera, cuando así lo indique Dirección de Carrera.

El reglamento hace referencia literalmente a la “máquina(s) que haya(n) provocado el procedimiento de Salida Retrasada”. En este caso, sin embargo, en última instancia no fue una motocicleta la que causó el inconveniente. Si alguna "máquina" provocó el problema, fue el semáforo. Su falla derivó finalmente en el sobrecalentamiento de la Ducati de Márquez.

A pesar de ello, el campeón del mundo aceptó la penalización. Sin embargo, no sería ninguna sorpresa que el reglamento sea revisado a raíz de este incidente, tal como ocurrió tras la polémica salida de parrilla de Márquez en Austin la temporada pasada y su entrada a pits en Jerez este año.

Pedrosa ya fue víctima de una interpretación similar del reglamento

Cabe señalar que esta no es la primera vez que una salida fallida perjudica a un piloto que no tiene culpa de lo ocurrido. Dani Pedrosa, quien comentaba la carrera sprint para DAZN, recordó un incidente similar que le sucedió a él mismo.

Esto se remonta al Gran Premio de San Marino de 2012 en Misano, cuando él mismo peleaba por el título mundial. Con la parrilla ya formada, la moto del piloto checo Karel Abraham se caló. Pedrosa explicó que “en aquel entonces hubo un retraso en la salida por una falla en otra moto; mientras esperábamos a saber qué pasaba, debido a esa demora, mi moto se averió. La llevaron de vuelta al pit lane y, como resultado, me colocaron último en la parrilla. El piloto que había causado el problema salió desde su posición original y media vuelta después me tiraron”, concluyó.

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