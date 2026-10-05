¿Por qué está Marc Márquez tan serio a pesar de sus victorias en MotoGP?

La moderación que ha mostrado Marc Márquez al celebrar sus dos últimos podios en las carreras cortas ha llevado a muchos a preguntarse cuál es el motivo de su expresión seria. La explicación radica en su claro deseo de evitar oscilaciones bruscas en sus niveles de adrenalina, lo que le permite conservar su energía a lo largo de un fin de semana de Gran Premio.

La actitud de Márquez ha cambiado tanto como su rutina diaria desde la sucesión de operaciones a las que se ha sometido en su brazo derecho. Desde hace años, ha prestado especial atención a una de las partes del cuerpo en las que más se apoya al pilotar una moto de MotoGP —y, con diferencia, la que más ha sufrido—.

Insiste en que el décimo título mundial por el que lucha no cambiará su vida, aunque nunca haya hecho tantos sacrificios como los que está haciendo ahora para alcanzar un objetivo. Tras su última operación en el hombro derecho, consecuencia directa de la caída que sufrió en Indonesia el año pasado tras ser derribado por Marco Bezzecchi en la salida, el español ha tenido que replantearse una vez más su rutina de entrenamiento y su preparación personal para estar en condiciones de responder al desafío que plantean Aprilia y sus dos pilotos, Jorge Martín y Bezzecchi, con quienes parece destinado a luchar por el título hasta el final.

Las "reconfiguraciones" por las que había pasado anteriormente se habían centrado específicamente en el aspecto físico. Esta última, sin embargo, va más allá del cuerpo y se adentra en la esfera emocional.

El cambio se hizo especialmente patente en los podios de las dos últimas carreras sprint, en Austria y Japón. El sábado en el Red Bull Ring, tras terminar segundo, Márquez parecía casi impasible mientras recibía su medalla conmemorativa. Se le veía serio cuando, sobre el papel, había pocos motivos para ello: tras recortar más de 100 puntos al líder del campeonato, ocupaba el segundo puesto en la clasificación, a solo tres puntos de Martín.

Para quienes se dieron cuenta, el misterio no hizo más que aumentar este sábado en Motegi, inmediatamente después de que Márquez ganara su séptima carrera sprint de la temporada. Quienes habían concluido que su falta de emoción en el Red Bull Ring se debía simplemente a que no había conseguido la victoria se quedaron sin explicación en Japón, donde había disfrutado de un fin de semana exigente pero, en última instancia, perfecto en cuanto al botín obtenido: su quinto doblete de la temporada, el cuarto en las últimas seis pruebas de un calendario que ahora se va ajustando, y en el que se sitúa a solo dos puntos de Martín en lo más alto de la clasificación.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Para todos los que vieron la ceremonia del podio tras la carrera del sábado, era imposible pasar por alto el comedido lenguaje corporal del #93, hasta el punto de que merecía la pena preguntarle directamente al respecto.

"Tras quedar segundo en la carrera sprint de Austria, se podría pensar que no estabas del todo satisfecho y que por eso no celebraste el resultado. Pero aquí has ganado y sigues mostrándote serio. Hay algo que se nos escapa", le preguntó Motorsport.com.

"No estoy serio, estoy ahorrando energía", respondió Márquez, refiriéndose al enfoque que ha adoptado desde que la recuperación de su hombro derecho, tras el verano, llegó a un punto en el que es poco probable que mejore mucho más.

A partir de ese momento, más o menos por la época del Gran Premio de Gran Bretaña en agosto, una de las principales obsesiones del piloto catalán ha sido maximizar su energía durante el periodo que va desde el viernes —cuando suelen comenzar las actividades promocionales— hasta el domingo por la tarde, cuando termina la carrera.

Por su propia experiencia, el desgaste físico es enorme, pero el mental también es significativo en un programa tan apretado, en el que los pilotos ya tienen que salir a pista con el cuchillo entre los dientes desde los entrenamientos del viernes en adelante.

"No es que reír sea agotador; lo que es agotador, y muy agotador, son los cambios emocionales. Ganar no hace que cambie mi actitud, sigo concentrado", afirmó Márquez tras ganar la carrera sprint en Motegi.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Marc Márquez, Ducati Team; Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Físicamente, puedes soportarlo porque estamos preparados para pilotar una moto y, por ejemplo, una jornada de pruebas en Malasia es mucho más dura en ese sentido. Pero durante los Grandes Premios, la adrenalina sube mucho y, de repente, cae en picado".

Desde que se introdujeron los sprints en 2023, los sábados se han convertido en el día más estresante para los pilotos, que tienen que afrontar la clasificación por la mañana y el sprint por la tarde. El plato fuerte del fin de semana, sin embargo, sigue reservado para el domingo.

"Tienes que afrontar la clasificación y la adrenalina se dispara. Pero cuando termina, obviamente, vuelve a bajar. Y luego ocurre lo mismo en el sprint", explicó Márquez, antes de dar la clave para entender su serenidad en los podios de los sábados.

"Lo que consume mucha energía son esos altibajos emocionales. Porque tras un pico de adrenalina viene un bajón. Y eso es lo que intento controlar, para que la línea se mantenga lo más estable posible".

En un momento en el que Liberty Media ha comenzado a implementar cambios en la estructura interna de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el campeonato avanza hacia una nueva era en la que el objetivo es maximizar el espectáculo.

Según los directivos del promotor, esto incluye iniciativas como la llevada a cabo el domingo por la mañana, cuando se organizó una carrera de karts en el circuito de Motegi y se invitó a toda la parrilla de MotoGP a participar.

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Márquez envió a un doble mientras se aplicaba hielo en el brazo, que había sufrido un esfuerzo adicional tras decidir ampliar el calentamiento de 10 a 20 minutos para probar el neumático trasero duro que nadie había utilizado hasta ese momento y que, finalmente, se convirtió en la opción más extendida.

Más de MotoGP: MotoGP Ganadores y perdedores del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026

"Me estaba tratando el hombro con hielo; no podía ir. En estos momentos, hay que ser egoísta y rendir al máximo cuando importa, que es durante las carreras", explicó después.

Es otro ejemplo del enfoque que le ha llevado a conservar su energía en la medida de lo posible y concentrarla donde cree que más importa.

Queda por ver cómo encajará esa filosofía con el nuevo formato de fin de semana que entrará en vigor el año que viene, que se caracterizará por la introducción de una segunda sesión de clasificación específica para la carrera sprint.