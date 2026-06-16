Por qué Marco Bezzecchi y Jorge Martín son los polos opuestos en Aprilia y cómo el equipo lo gestiona

Se podría decir que Aprilia cuenta con la alineación más fuerte de cualquier equipo de la parrilla de MotoGP 2026, pero tiene que aplicar diferentes estrategias operativas y psicológicas para sacar lo mejor de los pilotos Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

La marca con sede en Noale reclutó a la pareja desde Ducati antes de la temporada pasada, pero ambos hicieron el cambio en fases muy distintas de sus respectivas carreras.

Martín se unió a Aprilia como el campeón vigente después de vencer al piloto oficial Francesco Bagnaia en 2024. Sin embargo, necesitaba sentirse valorado en su nuevo entorno después de haber sido públicamente desairado para un ascenso al equipo oficial en favor de Marc Marquez. Bezzecchi, por su parte, se mudó a Aprilia en busca de redención tras una dura campaña de 2024 en la que parecía una sombra de su antiguo yo puntero.

Sin embargo, el contraste entre los dos va mucho más allá de sus trayectorias profesionales. Sus personalidades fundamentales y sus métodos de trabajo dentro del box son esencialmente distintos.

No hay mejor persona para analizar la dinámica interna que el director técnico de Aprilia, Fabiano Sterlacchini. Aunque es más conocido como el cerebro de ingeniería detrás de la actual RS-GP, sus habilidades de gestión y su profundo conocimiento del funcionamiento interno de Aprilia le dan una perspectiva única sobre lo que motiva a ambos pilotos.

Sterlacchini describió a Bezzecchi como un operador metódico que construye velocidad gradualmente durante un fin de semana de carrera mediante trabajo duro y determinación.

“Creo que Marco es un piloto súper completo”, dijo el ingeniero italiano a Motorsport.com en una entrevista exclusiva. “En el momento en que es importante rendir, puede encontrar en sí mismo el rendimiento exclusivo que se necesita.

“Una de las características peculiares de Marco está en la forma en que construye el rendimiento. Así que, cuando ha llegado a un nivel, no es por casualidad ni por suerte, sino porque detrás hay una enorme cantidad de trabajo poniendo cada ladrillo en su sitio”.

Fabizno Sterlacchini Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Martín, en cambio, depende en gran medida del talento natural y de la agresividad pura, un rasgo que Aprilia no ve como una debilidad, sino como un arma. En todo caso, Sterallachini está convencido de que el español solo puede desbloquear su verdadero potencial canalizando esa feroz energía en la dirección correcta.

“Jorge es un poco diferente porque es súper explosivo y también alguien que piensa demasiado”, explicó Sterlacchini. “Así que yo y los chicos del garaje tratamos de guiarlo para que controle esta energía súper explosiva, para tratar de encontrar la dirección a la que tenemos que ir.

“Es súper importante que una vez que tienes el fuego, no reduzcas el fuego, sino que redirijas el fuego”.

Papel importante en el desarrollo

Aprilia ha emergido como el fabricante dominante de MotoGP en 2026, tras haber superado durante el invierno al anterior referente, Ducati.

Aunque el rápido ascenso de Aprilia se debe en gran parte al equipo técnico liderado por Sterlacchini, y a la guía del jefe del equipo Massimo Rivola, contar con dos pilotos punteros aceleró su progreso hacia la cabeza.

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Entre ambos, el técnicamente experto Bezzecchi ha desempeñado el papel más importante en el desarrollo de la RS-GP. Mientras Martín se perdió la mayor parte de la temporada 2025 debido a lesiones, Bezzecchi acumuló vueltas y dio a sus ingenieros los datos que necesitaban para pulir las últimas debilidades que quedaban en la moto.

Pero es la enorme profundidad de sus comentarios lo que hace que Bezzecchi destaque sobre la competencia. El piloto de 27 años tiene la capacidad mental para explicar los problemas en detalle, y muestra una clara inclinación a trabajar junto con los ingenieros para encontrar las soluciones adecuadas.

“Hay pilotos que, después de explicar el problema, dicen ‘vale, ya os lo he dicho [todo], tenéis los datos’. Y ya está”, dijo Sterlacchini.

Marco Bezzecchi leads the standings so far in 2026 Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Con Marco, le resulta súper fácil decir: ‘OK, pero me gustaría abordar con un poco más de detalle el problema que describís aquí’. En este momento, es como si Marco hubiera cambiado a otra CPU.

“Describe todas las maniobras e intenta identificar exactamente qué está ocurriendo paso a paso, desde el primer momento de la frenada, hasta llegar [a la curva] y hasta la salida. Puedes identificar dónde está el problema. No solo dónde está el problema, sino también qué tipo de problema es. Esto es súper útil para desarrollar la moto.

“Creo que parte de esta actitud podría estar en su ADN, pero también probablemente provenga de su trayectoria y de su mentor. He dicho varias veces que en varios aspectos Marco recuerda a la forma en que Valentino trabajaba”.

La destreza técnica de Bezzecchi hace que a Martín le resulte fácil seguir la dirección de su compañero de equipo, particularmente durante los periodos de este año en los que no se sintió en sintonía con la moto.

Pero aunque al español pueda faltarle el conocimiento técnico de Bezzecchi, lo compensa de sobra con su velocidad pura.

Su dominante doble victoria durante el fin de semana del GP de Francia fue toda una declaración de intenciones, ya que superó a Bezzecchi en una carrera de domingo por primera vez este año. Para muchos, esa actuación lo convirtió en el nuevo favorito para el título de 2026, pero algunos errores costosos desde entonces en Barcelona y Balaton Park pusieron de manifiesto una persistente falta de consistencia.

Para Aprilia, el hecho de que Martín ya esté corriendo en la parte delantera del pelotón después de una desastrosa campaña de 2025 es en sí mismo un logro encomiable.

“No nos sorprende su talento”, dijo Sterlacchini. “Pero el camino desde el inicio hasta el rendimiento que obtuvimos en las últimas carreras, claramente la progresión ha sido súper, súper profunda.

Jorge Martin is racing at the sharp end of the pack Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Esta es la característica de Jorge porque es súper explosivo y puede expresar su talento en muy poco tiempo”.

Cada uno tiene su propio estilo de pilotaje

Sterlacchini reveló que no hay grandes diferencias en la manera en que Aprilia ajusta las motos para Bezzecchi y Martín. Sin embargo, eso no significa que compartan el mismo estilo de pilotaje.

“Marco es un tipo de piloto que gestiona mucho la fase de frenada, y ‘limpia’ la entrada y la salida”, explicó Sterlacchini. “Jorge es un tipo de piloto que es un poco más ‘sucio’ en la fase de frenada, pero luego puede explotar mejor las características de la moto a la salida con su movimiento y con su cuerpo.

“Parte de esto también proviene de la forma física del piloto. Obviamente, la complexión y el peso del piloto tienen una enorme influencia en el comportamiento de la moto. Creo que intentan adaptar su comportamiento sobre la moto teniendo en cuenta sus características en términos de forma física”.

Las diferencias entre el enfoque de Martín y el de Bezzecchi jugarán un papel clave a la hora de determinar el desenlace de la lucha por el título. Bezzecchi actualmente tiene la ventaja en el campeonato, tras haber ganado cuatro de los ocho grandes premios disputados hasta ahora y haber sumado un total de 180 puntos. Pero Martín está a solo 20 puntos en la clasificación, y está deseoso de capitalizar los propios episodios ocasionales de inconsistencia de Bezzecchi.

Cómo correrán juntos —y el uno contra el otro— se convertirá en una de las historias más fascinantes de 2026.