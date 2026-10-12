Por qué no hubo sanción para Jorge Martín pese a saltarse la salida en Indonesia

Jorge Martín pudo darle la vuelta a su fin de semana en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP. El piloto español perdió el liderato de la clasificación general el sábado, cuando un error de Aprilia a la hora de establecer las presiones de sus neumáticos y un fallo propio cuando trataba de recuperar la primera posición que había tenido que ceder a Marc Márquez le hicieron caer al cuarto puesto, mientras el vigente campeón se llevaba la carrera al sprint.

Pero, el domingo, 'Martinator' pudo obtener un botín mejor. Aunque el de San Sebastián de los Reyes no hizo una buena salida, en la primera mitad de carrera pudo remontar hasta el tercer lugar. Por más que después se quedara en tierra de nadie, sin poder igualar el gran ritmo que tenían sus compañeros de marca, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, el sexto puesto de Márquez le devolvió el primer puesto del Mundial de Pilotos, aventajando en dos puntos al de Cervera de cara al próximo Gran Premio de Australia.

Sin embargo, la actuación de Martín en la jornada del domingo estuvo cerca de verse marcada por otro contratiempo. Y es que un vídeo viral en redes sociales ha levantado polvareda, generando dudas sobre si el de Aprilia pudo saltarse la salida.

Uno de los mejores amigos de Martín, Aleix Espargaró, estaba presente en el circuito de Mandalika, firmando su regreso a MotoGP para sustituir al maltrecho Joan Mir al manillar de la Honda. Pero el catalán no pudo disputar la carrera larga del domingo, a causa de todo el esfuerzo físico que tuvo que hacer en dos días después de lesionarse con gravedad hace unos meses.

Sin embargo, el mayor de los hermanos Espargaró apoyó de cerca a Martín durante el domingo. El de Granollers estuvo cerca del madrileño en todo momento, incluyendo la salida, que fue grabada por la mujer de Aleix, Laura Montero. Ésta publicó el vídeo en sus redes sociales, y muchos aficionados se han fijado en la arrancada del #89, planteándose si cometió 'jump start' o no.

Como puedes ver en el vídeo, publicado en su cuenta de Instagram, Martín no está parado del todo, como suele ser costumbre en las arrancadas de MotoGP, sino que realiza algunos movimientos hasta última hora. Eso sí, en ningún momento del vídeo se muestra el semáforo y cuándo se apaga, algo que sería clave para delimitar si el líder del Mundial comete alguna infracción o no.

De igual manera, los movimientos que realiza Martín también hacen, como se puede notar a simple vista, que poco a poco se vaya adelantando dentro de su posición de salida, algo que también podría suponer saltarse la salida.

Lo que dice el reglamento, que ampara a Martín

Sin embargo, hay que explicar que, si uno consulta el reglamento deportivo del Mundial de MotoGP, lo cierto es que ampara a Martín de cara a que no reciba ninguna sanción, que en este caso podría haber sido de una doble Long Lap Penalty durante la carrera del domingo en Indonesia.

Para aclarar esta cuestión, hay que consultar dos artículos de la última versión del Reglamento Deportivo de MotoGP, publicado a fecha del pasado 13 de septiembre. El primero es el 1.18.13, referente a la posición que deben ocupar piloto y moto dentro de su cajetín de salida en la parrilla.

"Al volver a la parrilla de salida [tras la vuelta de calentamiento], los pilotos deben situarse con la rueda delantera de su moto hasta la línea delantera y detrás de ella, y entre las líneas laterales que delimitan la posición en la parrilla, y mantener su motor en marcha. El neumático delantero no debe tocar la superficie de la pista fuera de las líneas pintadas", reza el reglamento.

Esto quiere decir que lo único que está prohibido por la normativa es superar de manera clara la línea blanca que delimita el cajetín de salida en la parrilla, pero sí se puede pisar, algo que no se considera rebasar la posición de arrancada.

Quizás, el asunto más polémico al respecto de si Jorge Martín se saltó la salida o no sean los movimientos que hace justo antes de arrancar la carrera. Para comprobar qué dice el reglamento al respecto, hay que acudir al artículo 1.18.14.

Dice lo siguiente: "La moto debe estar parada en el momento en que se apaguen las luces rojas [del semáforo]. Se considera que hay 'jump start' si la moto se desplaza hacia delante en el momento en que se apaguen las luces rojas".

"En caso de que se produzca un movimiento leve y una parada de la moto posterior mientras las luces rojas estén encendidas, los oficiales designados serán los únicos encargados de juzgar si se ha obtenido alguna ventaja", sigue.

En este caso, está claro que hay dudas evidentes sobre si Martín tenía su Aprilia parada en el momento en el que se apagó el semáforo, habida cuenta de que éste no se ve en ningún momento del vídeo, y su máquina sí que se mueve hacia adelante. Pero el español pudo mover la moto hasta última hora, para pararla justo en el momento preciso en el que las luces rojas se iban a apagar, para cumplir con el reglamento.

En caso de que no lo hiciera, la acción queda sujeta, como explica la segunda parte del artículo, a la interpretación de los comisarios, que optaron por no sancionarle. Concretamente, la normativa habla de si el piloto en cuestión ganó ventaja o no, algo que tendrá múltiples interpretaciones para todos aquellos que vean lo ocurrido. Eso sí, cabe resaltar que Martín no ganó posiciones en el camino a la primera curva, sino que las perdió: de salir quinto, llegó al viraje sexto, tras ser rebasado por Fermín Aldeguer.

Sin embargo, también hay que resaltar que el hecho de que la sanción se deje a criterio de los comisarios, sobre si el piloto gana ventaja o no, puede dar lugar a contradicciones y mayores polémicas.

No han sido pocos los que han señalado que Cal Crutchlow fue sancionado por saltarse la salida en el Gran Premio de Argentina de 2019, en aquella ocasión con un 'ride through' mucho más severo, por moverse dentro del cajetín de la parrilla y rozar levemente la línea blanca delantera (aunque en este ejemplo sí se mostró el semáforo rojo que aclaraba la acción y la consiguiente penalización).

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