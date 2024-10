Por qué se demoró la cancelación de la vuelta a Márquez en Motegi

Nunca antes se había visto nada igual, el Panel de Comisarios de la FIM anuló una vuelta por pisar fuera de los limites de la pista, una vez transcurridos casi tres minutos del momento en que se produzco el hecho, habiendo acabado ya la sesión y sin posibilidad de que el infractor, en este caso Marc Márquez, pudiera intentar recuperar un tiempo para clasificar mejor.

Ocurrió en la Q2 del Gran Premio de Japón esta pasada madrugada, cuando a falta de 4 minutos para el final de la clasificación para determinar la pole y el orden de salida en parrilla, Márquez bajó al 1.42.868, lo que le dejaba primero batiendo el récord de la pista.

"Pisé fuera y me anularon el tiempo, está bien. Lo que no lo está es que avisaron tarde, tanto que no pude hacer ninguna vuelta más. Las condiciones eran delicadas y cuando hice esa vuelta ya no seguí forzando para no arriesgarme", explicó el piloto, que fue a Dirección de Carrera a pedir explicaciones.

En primera instancia se habló de un fallo en el sistema de comunicación. En la aplicación en la que el panel comunica las sanciones, se dijo: "Los comisarios investigaron un retraso en la aplicación del límite de pista del #93 Marc Márquez. Se determinó que se debía a un fallo de software, por lo que la vuelta se canceló manualmente".

Posteriormente, el Director de Carrera Mike Webb, salió a dar explicaciones sobre los límites de pista de Márquez, ante la magnitud del error del Panel de Comisarios.

"El sensor de límites de pista se activó inmediatamente, lo que conlleva la cancelación automática de cualquier vuelta", explica Webb.

"Los comisarios de MotoGP de la FIM lo introdujeron en el sistema de inmediato, pero por desgracia, un fallo de software interrumpió este proceso y significó que la vuelta tuvo que ser cancelada manualmente, causando un retraso en la notificación", seguía con su relato.

"Esta es la primera vez que ocurre en los miles de infracciones de límites de pista que se investigan cada temporada", trató de justificar la lentitud en el proceso.

La realidad es que Márquez, que tenía la pole en sus manos, acabó viéndose relegado a salir noveno en parrilla, tanto en la carrera de este domingo, como en la sprint de este sábado, en la que logró remontar hasta llegar al tercer puesto, subiendo al podio por detrás de Pecco Bagnaia y Enea Bastianini.