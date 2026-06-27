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Resultados
MotoGP GP de Países Bajos

Campeonato de MotoGP tras la sprint de Assen: Marco Bezzecchi frena la caída

Marco Bezzecchi sumó sus primeros puntos desde la sprint de Balaton Park este sábado en el GP de los Países Bajos. Sumó un punto más que Jorge Martín, su primer perseguidor.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

¡Tras sus abandonos el domingo en el GP de Hungría, su caída el sábado en Brno y su suspensión al día siguiente, Marco Bezzecchi por fin vuelve a los puntos en Assen! Cuarto en la carrera sprint, el italiano incluso se permite sumar más puntos que la mayoría de sus perseguidores.

Jorge Martín se encuentra ahora a nueve puntos de su compañero de equipo, mientras que Fabio Di Giannantonio se acerca a 22 unidades. Marc Márquez está a 42 puntos y solo tiene un punto de ventaja sobre Ai Ogura. Pedro Acosta es sexto, por delante de Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Álex Márquez

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Aprilia toma un poco de aire en el campeonato de constructores. Su ventaja sobre Ducati pasa de cinco a diez puntos. KTM sigue tercera por delante de Honda y Yamaha.

Entre los equipos, Aprilia también domina, mientras que Ducati ve cómo su ventaja sobre Trackhouse pasa de 27 a 13 puntos tras el doblete del equipo estadounidense.

Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6/4
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 177 18 27 32 13 37 - 29 4 12 5/5
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 164 12 25 13 21 13 32 18 4 19 7/3
4 SpainM. MárquezDucati Team 144 9 25 11 12 - - 14 37 32 4/6
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 143 17 16 4 11 19 10 15 13 29 9/2
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 133 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1/9
7 ItalyP. BagnaiaDucati Team 130 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3/7
8 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 118 23 6 11 14 8 6 19 6 13 12/1
9 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 -
10 SpainÁ. MárquezGresini Racing 67 - 13 15 25 2 12 - - - -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 65 6 5 12 4 6 10 3 11 8 -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 59 4 1 17 8 9 - - 9 9 2/8
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 53 13 - 4 11 - 9 5 6 5 -
14 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 -
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 41 3 3 3 - 1 7 6 13 5 -
16 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 37 2 4 - 5 15 11 - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 12 1 2 - - 4 2 - 3 - -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 11 - - - - 1 1 1 8 - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 -
22 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - -
23 SpainM. ViñalesTech 3 7 - - - - - 5 - 1 1 -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - -
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 Aprilia 279 32 32 37 24 37 19 37 20 29 12
2 Ducati 269 19 28 22 37 22 37 23 37 37 7
3 KTM 165 32 10 23 14 17 18 11 29 9 2
4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 -
5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2 -

Campeonato de equipos tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 ItalyAprilia Racing Team 363 43 58 57 33 64 14 60 11 12 11
2 ItalyDucati Team 274 17 27 26 21 9 20 33 54 60 7
3 United StatesTrackhouse Racing Team 261 40 22 15 25 27 16 34 19 42 21
4 ItalyTeam VR46 207 20 29 15 32 15 41 20 6 22 7
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 186 45 10 22 17 17 18 16 35 5 1
6 ItalyGresini Racing 152 - 21 20 32 9 32 12 14 12 -
7 JapanHonda HRC 91 9 5 12 5 10 13 7 11 19 -
8 MonacoTeam LCR 75 8 10 4 11 6 12 6 13 5 -
9 FranceTech 3 66 4 1 17 8 9 5 - 10 10 2
10 JapanYamaha Factory Racing 49 3 6 - 5 19 13 - 3 - -
11 ItalyPramac Racing 22 - - 1 - 4 1 1 13 2 -

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