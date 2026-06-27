Campeonato de MotoGP tras la sprint de Assen: Marco Bezzecchi frena la caída
Marco Bezzecchi sumó sus primeros puntos desde la sprint de Balaton Park este sábado en el GP de los Países Bajos. Sumó un punto más que Jorge Martín, su primer perseguidor.
¡Tras sus abandonos el domingo en el GP de Hungría, su caída el sábado en Brno y su suspensión al día siguiente, Marco Bezzecchi por fin vuelve a los puntos en Assen! Cuarto en la carrera sprint, el italiano incluso se permite sumar más puntos que la mayoría de sus perseguidores.
Jorge Martín se encuentra ahora a nueve puntos de su compañero de equipo, mientras que Fabio Di Giannantonio se acerca a 22 unidades. Marc Márquez está a 42 puntos y solo tiene un punto de ventaja sobre Ai Ogura. Pedro Acosta es sexto, por delante de Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Álex Márquez.
Aprilia toma un poco de aire en el campeonato de constructores. Su ventaja sobre Ducati pasa de cinco a diez puntos. KTM sigue tercera por delante de Honda y Yamaha.
Entre los equipos, Aprilia también domina, mientras que Ducati ve cómo su ventaja sobre Trackhouse pasa de 27 a 13 puntos tras el doblete del equipo estadounidense.
Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6/4
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|177
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|5/5
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|164
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|7/3
|4
|M. MárquezDucati Team
|144
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|4/6
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|143
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|9/2
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|133
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1/9
|7
|P. BagnaiaDucati Team
|130
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3/7
|8
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|118
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|12/1
|9
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|10
|Á. MárquezGresini Racing
|67
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniHonda HRC
|65
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|59
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|2/8
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|53
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|-
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|41
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|-
|16
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|37
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|12
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|22
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|23
|M. ViñalesTech 3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|279
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|12
|2
|Ducati
|269
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|7
|3
|KTM
|165
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|2
|4
|Honda
|95
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|-
|5
|Yamaha
|51
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|-
Campeonato de equipos tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|363
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|11
|2
|Ducati Team
|274
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|7
|3
|Trackhouse Racing Team
|261
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|21
|4
|Team VR46
|207
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|7
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|186
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|1
|6
|Gresini Racing
|152
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|-
|7
|Honda HRC
|91
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|-
|8
|Team LCR
|75
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|-
|9
|Tech 3
|66
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|2
|10
|Yamaha Factory Racing
|49
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|22
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|-
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