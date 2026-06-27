Campeonato de MotoGP tras la sprint de Assen: Marco Bezzecchi frena la caída

¡Tras sus abandonos el domingo en el GP de Hungría, su caída el sábado en Brno y su suspensión al día siguiente, Marco Bezzecchi por fin vuelve a los puntos en Assen! Cuarto en la carrera sprint, el italiano incluso se permite sumar más puntos que la mayoría de sus perseguidores.

Jorge Martín se encuentra ahora a nueve puntos de su compañero de equipo, mientras que Fabio Di Giannantonio se acerca a 22 unidades. Marc Márquez está a 42 puntos y solo tiene un punto de ventaja sobre Ai Ogura. Pedro Acosta es sexto, por delante de Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Álex Márquez.

Aprilia toma un poco de aire en el campeonato de constructores. Su ventaja sobre Ducati pasa de cinco a diez puntos. KTM sigue tercera por delante de Honda y Yamaha.

Entre los equipos, Aprilia también domina, mientras que Ducati ve cómo su ventaja sobre Trackhouse pasa de 27 a 13 puntos tras el doblete del equipo estadounidense.

Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)

Campeonato de constructores tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)

Pos. Constructor Puntos 1 Aprilia 279 32 32 37 24 37 19 37 20 29 12 2 Ducati 269 19 28 22 37 22 37 23 37 37 7 3 KTM 165 32 10 23 14 17 18 11 29 9 2 4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 - 5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2 -

Campeonato de equipos tras el sprint del GP de los Países Bajos (10/22)