Pramac espera el análisis del neumático de Martín en Qatar

Este fin de semana se cumplirá un mes de la celebración del Gran Premio de Qatar, en el que Jorge Martín registró su peor resultado de la temporada, terminando 10º, y viendo como se esfumaban, prácticamente, todas sus opciones de coronarse campeón del mundo de MotoGP 2023.

Desde la misma salida, en la que perdió el control de su moto, y durante casi todas las vueltas, las prestaciones del español no estuvieron acordes ni con el resto de la temporada, ni con la carrera sprint celebrada el día anterior, que ganó marcando, además, la vuelta rápida (1.53.355) en el sexto giro de los 11 programados(análisis rendimiento vuelta a vuelta sprint Qatar).

En la misma pista, con la misma moto, los mismos neumáticos (compuesto duro) y, prácticamente, la misma temperatura, con solo 24 horas de diferencia Martín pasó de rodar en la sprint en 1.53 bajos y medios, a hacerlo, en la carrera mucho más lento. De hecho, de las 21 vueltas lanzadas completadas por el español el domingo, cuatro fueron en 1.53 altos, 16 en 1.54 y la 11ª en 1.55.039, un segundo y medio más lento que en la misma vuelta del día antes en la sprint, 1.53.417(análisis rendimiento vuelta a vuelta carrera Qatar).

Al final de la carrera, Martín señaló al neumático trasero como el causante de sus problemas, desencadenando con sus declaraciones una férrea defensa del suministrador del campeonato, Michelin. Según el fabricante francés "la actuación de Jorge no estuvo a la altura de las expectativas", apuntando al piloto como el culpable de lo sucedido.

La semana siguiente del GP de Qatar, en Valencia, Michelin informó a Pramac de que se había realizado un seguimiento del proceso de producción del neumático y que el resultado no arrojaba ninguna anomalía, comprometiéndose a analizar el compuesto de la goma.

El viernes del GP de Valencia, una comitiva de Michelin, con Piero Taramasso a la cabeza, se presentó ante los medios para explicar que no se había registrado ninguna anomalía en el proceso de fabricación del neumático en Francia. "Así que no hubo ningún problema de calidad en el neumático de Martín", aseguró Taramasso, antes de comprometerse a hacer más pruebas.

Tras aquella aparición oficial, el fabricante ha vuelto a la carga con una entrevista en un medio italiano, donde de nuevo Taramasso señala a Martín como único responsable de lo que le sucedió en Qatar.

Sorpresa en Pramac

La postura de Michelin ha causado "sorpresa" en Pramac, donde siguen esperando los resultados de los análisis del compuesto del neumático utilizado por su piloto, tal y como se comprometió el fabricante de Clermont-Ferrand.

"Junto con Ducati, tuvimos una reunión el jueves en Valencia con Michelin", explica a Motorsport.com Gino Borsoi, team manager de Prima Pramac Racing.

"En ese encuentro nos explicaron que habían comprobado la fase de construcción del neumático y que no se detectó ningún fallo ni error. Michelin non explica esto y nosotros no tenemos por qué dudar al respecto", sigue Borsoi.

"Durante todo este proceso Ducati nos ha apoyado y acompañado, creando un equipo de trabajo especial para analizar todo lo sucedido a partir de los datos, tanto de Jorge como de otro pilotos de la marca, algo por lo que estamos muy agradecidos, ya que demuestra el interés y el apoyo de la fábrica a todos sus pilotos, sean del equipo oficial o no", explica el expiloto italiano.

"En ningún momento, durante la reunión del jueves en Valencia, Taramasso apuntó directamente al piloto como responsable de su falta de rendimiento en la carrera de Qatar, por lo que nos sorprende un poco las declaraciones que han surgido en ese sentido, entendemos debido a algún mal entendido", atenúa el responsable de Pramac.

"Solo hay que ver los datos y los resultados, caídas a parte, del resto de carreras de Jorge durante toda la temporada, y más viendo que el día anterior ganó como ganó la sprint. Está claro que de un día para otro Martín no se olvidó de pilotar. No hubo cambios, la moto tenía el mismo setup que el sábado. Las condiciones técnicas para el neumático el domingo eran, incluso, ligeramente mejores que las del día anterior. Pero algo no funcionó en la salida, siendo Jorge uno de los pilotos que mejor salen, si no el mejor", mantiene.

"Michelin es un fabricante que merece todo nuestro respeto, y por supuesto que no ponemos en duda los resultados de las pruebas que ellos nos aseguran que han llevado a cabo para, de momento, determinar que el neumático no presentaba ninguna deficiencia. Pero también me gustaría que ellos respetaran los análisis que hemos hecho en el equipo, junto a Ducati", unas pruebas en las que no se detecta ningún cambio en el pilotaje de Martín, y sí una perdida de agarre en el neumático trasero.

Además de "sorpresa", las declaraciones de Taramasso crean cierta inquietud en el seno de Pramac, al apuntar el fabricante francés al piloto sin haber concluido todas las investigaciones.

"Aún a día de hoy estamos esperando el análisis del compuesto del neumático. Después de la carrera de Qatar, Michelin se llevó esa unidad a Francia, donde tenían que abrirla para analizarla a fondo. A día de hoy aún no sabemos nada de esas pruebas, ha pasado un mes y esperamos que en breve nos den información al respecto. Pero creo que es un examen suficientemente importante como para adelantarse y lanzar conclusiones de forma gratuita".

"Taramasso es un profesional con una larga experiencia en MotoGP, por lo que me extrañaría que se hubiera precipitado culpando a Jorge de lo sucedido en Qatar sin tener todas las pruebas y datos en la mano", zanja Borsoi.