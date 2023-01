Pramac-Ducati presenta su ambicioso proyecto para MotoGP 2023

Cargar reproductor de audio

Después de que el lunes viviera su puesta de largo el equipo oficial de fábrica de Ducati, la formación satélite asociada Prima Pramac, el segundo equipo de la marca, como ellos mismos se definen, presentó los colores que lucirá en 2023, la 22ª temporada de la escudería en la clase reina del Mundial de MotoGP. Para el nuevo curso, Pramac contará con la última especificación de la casa italiana, la GP23 en manos del español Jorge Martín y el francés Johann Zarco, que por tercer año consecutivo repiten en la formación propiedad de Paolo Campinoti.

Además de los nuevos colores, Pramac introduce una novedad importante en su garaje, la llegada de un nuevo team manager, el italiano Gino Borsoi, que tras una larga carrera en el equipo Aspar, afronta uno de los momentos más importantes de su carrera. "Afrontamos esta temporada con un gran entusiasmo. Para mí será una nueva aventura, y tengo el presentimiento de que, sin duda, será un año importante", apunta el nuevo team manager del equipo.

Después de una temporada 2022 en la que tanto Martín como Zarco fueron utilizados por Ducati como conejitos de indias para desarrollar el prototipo último modelo de la casa italiana, debido al cambio a última hora de motor de los pilotos oficiales Pecco Bagnaia y Jack Miller, a una versión anterior hibrida 2021-2022, este año Pramac espera poder centrarse más en las carreras los fines de semana y dar un paso adelante para que sus dos pilotos estén en la lucha por el campeonato.

Martín y Zarco contarán este año con la última versión de la GP23 y, si no hay nuevamente cambios de última hora, será idéntica a la que este año llevarán Bagnaia y el nuevo piloto oficial de la marca Enea Bastianini, que sustituye a Miller, este año en KTM.

"El objetivo de este año es el mismo que nos marcamos al principio de cada temporada: ser el mejor equipo independiente y dar guerra a todos los equipos oficiales", explicó Campinoti durante la presentación. "Los resultados de las últimas temporadas han servido para demostrar al mundo que nuestro equipo es uno de los protagonistas de MotoGP, que nuestros pilotos siempre están luchando por posiciones importantes y que las personas que lo forman hacen que el equipo sea uno de los más envidiados del paddock".

Jorge Martín, que afronta su tercera temporada en la máxima categoría, todas con Pramac, tras superar el disgusto que supuso para él no poder dar el salto al equipo oficial de fábrica, espera poder demostrar el error cometido por Ducati.

"Tengo muchas ganas de empezar y no veo la hora de volver a trabajar con todo el equipo. El año pasado fue un año especial, con momentos muy difíciles, pero me sirvió para crecer y hacerme más fuerte. Tengo grandes objetivos y mucha ambición, y estoy convencido de que, junto a mi equipo, somos capaces de hacer grandes cosas. En Sepang, cuando me suba a mi Ducati, sabré que todo el trabajo realizado durante las vacaciones de invierno ha dado sus frutos. Estamos listos", asegura el madrileño.

"Estoy muy contento de seguir aquí" añade Zarco. "Tenemos un gran equipo, una gran moto y tengo una gran relación con Jorge, así que creo que contamos con todos los componentes para hacer una gran temporada, y quién sabe, incluso llegue una victoria", suplica el galo, que sigue esperando su primera triunfo en la clase reina.

Zarco y Martín esperan mejorar la 8º y 9º plaza en la general, respectivamente, conseguida el pasado año, con cuatro podios para cada uno (dos segundos y dos tercero), cinco poles para el español y dos para el galo.

Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 5 Foto de: Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 5 Foto de: Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martín, Pramac Racing 3 / 5 Foto de: Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 5 Foto de: Pramac Racing Moto Pramac Racing 5 / 5 Foto de: Pramac Racing