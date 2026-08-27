Pramac revela al reemplazo de Jack Miller para el MotoGP 2027

Pramac Yamaha ha anunciado que Izan Guevara dará el salto desde Moto2 para acompañar a Toprak Razgatlioglu en su equipo de MotoGP el próximo año.

El prometedor piloto español, que forma parte del programa de desarrollo de pilotos de Yamaha, ocupará el lugar que deja vacante Jack Miller, quien anunció su salida de MotoGP el jueves por la mañana.

El nombramiento de Guevara llega en medio de una sólida cuarta temporada en Moto2, donde actualmente pelea con pilotos como Manu Gonzales y Senna Agius por el campeonato. Con 10 carreras aún por disputarse, ocupa la segunda posición en la clasificación, a 42,5 puntos de Gonzales.

"Esto es un sueño hecho realidad para mí”, dijo el joven de 22 años. “Llegar a MotoGP siempre ha sido mi objetivo, y sé lo difícil que es llegar a la categoría reina. Han sido necesarios muchos años de trabajo duro y sacrificios de mucha gente a mi alrededor.

"Quiero agradecer a Yamaha la confianza que han depositado en mí. Esta oportunidad no es solo el resultado de mis propios esfuerzos, sino también del apoyo que he recibido de mis padres, mi equipo, mi fisioterapeuta y todos los que me han ayudado a crecer tanto como piloto como persona.

"Al mismo tiempo, estoy muy tranquilo porque mi enfoque sigue plenamente en Moto2. Estamos luchando por el campeonato, y mi objetivo es cerrar este capítulo de mi carrera de la mejor manera posible.”

Jack Miller, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Guevara impresionó durante sus primeros años en el campeonato del mundo, ganando el título de Moto3 en apenas su segunda temporada con Aspar.

Tuvo dificultades cuando pasó a la categoría intermedia en 2023, pero un cambio al equipo de Moto2 de Pramac el año pasado mejoró su suerte, culminando con una victoria en la final de Valencia.

Permaneciendo en Pramac, ha presentado una sólida candidatura al título este año, ganando en Le Mans y sumando más podios en Austin y Sachsenring.

El jefe de Yamaha, Paolo Pavesio, elogió la mayor madurez de Guevara en pista en los últimos años y dijo que el reinicio reglamentario de 2027 ofrece una oportunidad ideal para que dé el salto a la categoría reina.

"El ascenso de Izan a MotoGP es un gran ejemplo de lo que el programa BLU CRU fue diseñado para lograr. Conocemos el talento de Izan desde hace muchos años. La velocidad que demostró en su camino hacia convertirse en campeón del mundo de Moto3 no dejó ninguna duda sobre su potencial. Sin embargo, después de dos temporadas difíciles en Moto2, asumimos un compromiso mutuo hace alrededor de un año y medio para ayudarlo a alcanzar el objetivo final de llegar a MotoGP.

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"A lo largo de ese camino, Izan ha mostrado exactamente lo que esperábamos ver. Más allá de su talento y velocidad incuestionables, ha madurado significativamente tanto como piloto como profesional. Su ética de trabajo, determinación, constancia y capacidad para mejorar continuamente han confirmado que está listo para dar el siguiente paso.

"Es emocionante para Yamaha dar la bienvenida a un joven piloto tan talentoso a nuestro proyecto de MotoGP. Desarrollar la próxima generación de pilotos es esencial para el futuro de nuestro deporte, e Izan representa exactamente el tipo de talento en el que queremos invertir.

"Con MotoGP entrando en una era técnica completamente nueva en 2027, también creemos que el momento es ideal para que un debutante haga la transición. Todos se enfrentarán al reto de adaptarse a nuevas regulaciones y nuevas máquinas, creando una oportunidad única para que los talentos emergentes crezcan y se afiancen al más alto nivel. Esperamos apoyar a Izan mientras comienza este emocionante nuevo capítulo de su carrera con Yamaha."

Con este anuncio, la alineación de Yamaha para 2027 ya está completa. Ai Ogura y Jorge Martin llegarán desde la plantilla de Aprilia para competir con su equipo oficial, mientras que el debutante Guevara formará equipo con Miller en Pramac.