Lo que ocurrió en la presentación oficial de la temporada de MotoGP en Kuala Lumpur

MotoGP celebró este fin de semana en Kuala Lumpur su segundo evento de lanzamiento de temporada, menos de un mes antes de la primera prueba del año en Tailandia.

Tras abrir nuevos caminos con un evento conjunto similar en Bangkok el año pasado, MotoGP reunió a todos los equipos y pilotos en el corazón de la capital de Malasia para un evento especial que marcó el inicio no oficial de la campaña 2026.

Aunque Dorna había elegido inicialmente Singapur como sede para el lanzamiento de este año, los retos logísticos causados por el corto intervalo entre las pruebas de Sepang del 3 al 5 de febrero y el evento en sí llevaron al campeonato a optar por Kuala Lumpur.

La ciudad siempre ha sido un destino popular para MotoGP, y varios equipos la han elegido históricamente para presentar sus motos. Las celebraciones del lanzamiento de la temporada 2026 comenzaron el viernes, justo un día después de que la parrilla de MotoGP completara la primera prueba de pretemporada en el Circuito Internacional de Sepang.

Todas las motos de 2026 se expusieron en algunos de los lugares más emblemáticos de Kuala Lumpur, como delante de la Torre de Kuala Lumpur, de 421 metros de altura, que ha sido un elemento característico del perfil de la ciudad desde 1991.

Más tarde, esa misma noche, todos los pilotos se reunieron en lo alto de la Torre Permata Sapura para hacerse una foto, con las emblemáticas Torres Petronas como telón de fondo.

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP Foto: Steve Wobser / Getty Images

El evento principal comenzó el sábado por la noche, cuando MotoGP transformó el centro de la ciudad en un circuito urbano. Se instalaron garajes exclusivos para los 11 equipos en las inmediaciones de las Torres Petronas, junto con un pit lane improvisado para que los pilotos pudieran entrar y salir de la pista.

Al caer la noche, los pilotos salieron a las calles de Kuala Lumpur, realizando caballitos y stoppies en un tramo de carretera cerrado frente a las Torres Petronas. En orden inverso a la clasificación del año pasado, Pramac y LCR fueron los primeros en salir a la pista, y Ducati cerró el espectáculo.

Solo el campeón de 2021, Fabio Quartararo, y el piloto de segundo año de MotoGP, Fermín Aldeguer, se perdieron el espectáculo, e incluso Jorge Martín volvió a la Aprilia RS-GP después de perderse las pruebas de Sepang para recuperarse de una operación. Yamaha reclutó a Augusto Fernández para sustituir al lesionado Quartararo, mientras que Gresini optó por correr en solitario con el subcampeón del año pasado, Álex Márquez.

Después de cada carrera, los pilotos subieron a un escenario construido específicamente frente al Suriya KLCC, un gran centro comercial situado a los pies de la Torre Petronas. Los 20 pilotos se dirigieron al público individualmente antes de detenerse para interactuar con los aficionados y posar para las fotografías.

MotoGP también realizó entrevistas a varios jefes de equipo, entre los que se encontraba el recién nombrado copropietario del equipo Tech3, Guenther Steiner.

En cuanto al entretenimiento, la banda local DOLLA y las estrellas internacionales PAWSA y The Script subieron al escenario para actuar ante el público. El evento concluyó con todos los pilotos volviendo al escenario para una foto de grupo final junto a sus motos de 2026.

Cabe destacar que MotoGP fue el único campeonato importante que celebró un evento de presentación colectivo este año, ya que la Fórmula 1, también propiedad de Liberty Media, decidió no dar continuidad a su evento de 2025 en Londres debido a la introducción de nuevas normas técnicas.

Fotos de la presentación de MotoGP

