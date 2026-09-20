Una primera vuelta fallida, seguida de una remontada eficaz por parte de Zarco
Johann Zarco, que pasó apuros en la primera vuelta del Gran Premio de Austria, se quedó en 16.ª posición. A continuación, el francés encadenó una serie de adelantamientos para volver a situarse entre los diez primeros.
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El Gran Premio de Austria de Johann Zarco empezó muy mal, pero terminó con una nota positiva. El francés era el mejor representante de Honda en la parrilla de salida, un puesto que pronto perdió al verse superado por numerosos pilotos muy agresivos. Al final de la primera vuelta ya solo ocupaba la 16.ª posición.
"Perdí muchas posiciones en la primera vuelta, no por una mala salida, sino entre la primera chicane y la curva 3, y luego en la curva 8; fue duro", reconoció Zarco ante los medios de la prensa internacional, entre ellos Motorsport.com.
"No pude acercarme a los demás pilotos, ni intentar mantener mi posición ni adelantar, porque no sentía que fuera posible. No quería ningún contacto porque todos chocaban entre sí. Perdí posiciones".
Zarco asegura que esa relativa prudencia en la primera vuelta no tuvo que ver con su lesión en la rodilla, sino con una Honda que no le transmitía la confianza suficiente. "No es por eso, es por la falta de opciones en la moto a la hora de entrar en las curvas", precisó. "Tengo el mismo nivel que antes del accidente. No noto que me falte nada".
Zarco encadenó una serie de adelantamientos
Johann Zarco se encontraba entonces fuera de los puntos, pero realizó seis adelantamientos en el espacio de 14 vueltas para remontar hasta la décima posición. La decepcionante primera vuelta dio paso, por tanto, a una carrera satisfactoria para el piloto de l LCR.
"Empecé mi carrera en la segunda vuelta", afirmó Zarco. "A partir de ahí, estoy bastante contento con la forma en que pude controlar la presión del neumático delantero y el desgaste del trasero. Intenté coger el ritmo, adelantar a los demás pilotos y lo fui consiguiendo poco a poco. Quería alcanzar a Diggia al final de la carrera, pero teníamos un ritmo bastante similar".
Johann Zarco tuvo que remontar posiciones en el GP de Austria.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"En las últimas vueltas, Bastianini estaba remontando. Sé que es muy fuerte al final de la carrera y fue todo un reto mantener el ritmo y adaptar mi pilotaje, porque estaba claro que el neumático trasero ya no nos daba lo que necesitábamos. Tuve que controlar mucho la moto, pero estoy contento de haber hecho un ajuste en mi pilotaje para mantener el ritmo y evitar que Bastianini me adelantara".
"Estoy contento con todo el fin de semana. Creo que he tenido un buen control, me sentía bien sobre la moto y he disfrutado. Sin duda, es el tipo de fin de semana que quiero vivir siempre".
"En general, ha sido un buen fin de semana", se felicitó Zarco. "El décimo puesto era realmente lo mejor que se podía conseguir hoy".
Johann Zarco aún no se marcha de Spielberg, ya que el lunes podrá probar la Honda 2027 y los neumáticos Pirelli. Esta será la segunda prueba de este tipo, pero en la primera, celebrada en Brno en junio, se encontraba en plena recuperación.
"Tengo ganas de ver la moto y de tener una primera impresión de los nuevos neumáticos. Creo que el cuerpo necesitará un poco de tiempo para entender esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia".
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