¿Puede Ducati aspirar realmente a la victoria en el GP de Austria de MotoGP?

Después de un gran día en casa en Misano el fin de semana pasado, Ducati parece enfrentarse ahora a un desafío mucho más duro ahora que el circo de MotoGP se ha desplazado hacia el norte cruzando los Dolomitas.

Eso se debe a que el equipo local de esta semana, KTM, lanzó el guante sin ambages a medida que avanzaba el viernes en el Gran Premio de Austria. Como mínimo, sin duda ha ofrecido un breve cambio en la narrativa predominante de Ducati contra Aprilia.

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Pero con el piloto líder de Ducati, Marc Márquez, acusado con frecuencia de guardarse algo al inicio de un fin de semana, los acontecimientos de la primera jornada no son, desde luego, motivo para sacar conclusiones precipitadas. KTM se presenta como un rival más formidable de lo habitual, al igual que la carcasa especial del neumático Michelin que se usa este fin de semana, pero eso no significa que Ducati no esté en la pelea.

Como siempre, vale la pena profundizar un poco más en el trabajo de Márquez durante las dos sesiones del viernes.

Al igual que Acosta, Márquez se mantuvo con el mismo par de neumáticos durante toda la sesión matinal, usando el trasero medio. Su vuelta más rápida llegó en su 14.º giro, sin embargo, frente al quinto de Acosta. Las bajas temperaturas hicieron que el desgaste de los neumáticos no fuera un factor importante para nadie, así que no hay demasiado que interpretar ahí. Lo que sí puede decirse es que Márquez completó una sólida mañana de preparación de carrera.

Las cosas se calentaron por la tarde, con condiciones similares a las que se esperan para la carrera principal del domingo. Márquez fue cuarto, como lo había sido por la mañana. Pero llamó la atención cuánto tiempo permaneció con el neumático trasero blando con el que había comenzado la sesión. 17 vueltas después de iniciar su trabajo, todavía era capaz de marcar tiempos de carrera competitivos: esa vuelta de 1m29.812s fue solo alrededor de tres décimas de segundo más lenta que la mejor vuelta de carrera de todos los tiempos, establecida por Francesco Bagnaia en 2024.

En un día en el que el mejor tiempo de Acosta en la Práctica todavía quedó a seis décimas completas de la pole de 2024, esa vuelta ofrece un vistazo al potencial de carrera de Marc.

Márquez también estuvo muy abajo en las tablas de velocidad punta el viernes, cediendo bastante incluso frente a sus compañeros de Ducati. Ese podría ser un aspecto a vigilar a medida que avance el fin de semana. Puede que necesite toda la ayuda posible para conseguir una vuelta de clasificación lo bastante rápida que le permita sacar partido a su ritmo de carrera.

Aunque Márquez siempre acaparará los titulares en torno a las opciones de Ducati, es particularmente importante señalar que Fermín Aldeguer, de Gresini, fue quien marcó el camino para Borgo Panigale el viernes. No es casualidad: Aldeguer es conocido por su destreza con esta carcasa de neumático, que utilizó para ganar su único gran premio en Indonesia la temporada pasada. También presionó a Márquez - entonces en el cénit absoluto de su dominio del verano de 2025 - por la victoria en esta misma carrera la temporada pasada. No esperen que Aldeguer desaparezca a medida que continúe este fin de semana.

El joven murciano estuvo encantado de explicar su propia ventaja con este Michelin en particular, que solo se usa en Tailandia, Indonesia, Brasil y Austria.

"De todos los pilotos de Ducati, normalmente [soy el que mejor usa este neumático], porque llevo mucha velocidad en mitad de la curva y no uso mucho gas para girar y salir. Es como cuando tienes un neumático usado", dijo después de la práctica del viernes.

Otro piloto de Ducati optimista fue Fabio Di Giannantonio, que fue el sexto más rápido en una pista en la que admite haber sufrido en el pasado. Después de un sinfín de conversaciones sobre su cambio de paquetes aerodinámicos en las últimas carreras, el italiano afirmó que las dudas se han terminado. ¿Quizás comprometerse con el paquete aerodinámico de 2026 le permita salir de un reciente bajón de forma?

"Fui con todo con la GP26", dijo después de la actividad del día. "Tenemos que darle una oportunidad a la GP26 para intentar ver si podemos robar algo aquí y allá para ser los mejores.

"También porque cuando usamos la aero de 2026, ya hemos estado bien este año. En Barcelona, gané con la aero de 2026, por ejemplo. En aquel momento, no entendíamos exactamente qué podíamos extraer del paquete.

"Creo que ahora es el momento adecuado, con no muchas carreras restantes, para trabajar mucho en esto e intentar ver si podemos mejorar nuestro nivel con la nueva aero."

Mientras Franco Morbidelli (VR46) y el piloto oficial Bagnaia se mantuvieron fieles a su forma reciente con dificultades el viernes que probablemente marcarán el tono del fin de semana, hay un cuarto piloto de Ducati con margen de mejora este fin de semana: Alex Márquez.

El hombre de Gresini tuvo que lidiar hoy con un carenado suelto y un freno bloqueado que le hicieron caerse en línea recta. El hecho de que aun así pudiera meterse cómodamente en la Q2 pese a estos inconvenientes apunta a mucho potencial para el hombre que terminó el sprint del año pasado segundo por detrás de su hermano.

Pero aunque hay motivos para el optimismo, los propios pilotos se muestran dispuestos a rebajar sus opciones.

"Me siento mejor que los otros pilotos de Ducati, seguro, pero no me siento bien", dijo Aldeguer. "Tenemos que trabajar y ya está."

Como se ha vuelto habitual, Marc Márquez fue el más rotundo en sus elogios hacia Acosta el viernes.

"Esperaba [que Acosta fuera rápido] porque no es la primera vez que KTM es muy rápida aquí. Y Pedro [le da algo extra a] KTM. Ya fue muy rápido en los otros circuitos y aquí, de momento, es el más rápido."

Márquez fue incluso más allá, refutando una sugerencia de que Acosta no formaba parte de la lucha por el campeonato.

"Está en el campeonato", dijo Márquez con firmeza.

Con comentarios como estos del gran Márquez, KTM puede asegurarse mucho entusiasmo en Austria mientras el verdadero trabajo comienza el sábado. Pero ahí es cuando las palabras empiezan a importar cada vez menos. Las próximas 48 horas dirán si Ducati puede frenar en seco a los titulares locales respondiendo en la pista.