Quartararo: "Tenemos que ser inteligentes con Viñales"

Aunque el de Yamaha es quien más poles ha logrado este año, cinco, este sábado se vio superado a una vuelta rápida por su compañero de equipo, Maverick Viñales, una situación que, sin embargo, no le priva de verse capaz a aspirar a la victoria.

El francés, en la parte final de la Q2, tuvo un susto con la moto que pudo salvar, pero que posiblemente le privó de mejorar su mejor tiempo acabando segundo en la parrilla de salida.

“En la última vuelta llevé la moto más allá del límite, se me cerró de atrás, fue un pequeño error y perdí ahí dos décimas. Al final no tenía grandes sensaciones con la goma blanda este fin de semana, pero en el FP4 con la media trasera me sentí muy bien, y también con la dura. Así que me siento bien de ritmo, cómodo pilotando y en la primera tanda con el medio en el FP4 fui conservador, podría haber ido más rápido. Llos dos neumáticos funcionan bien. Todo se decidirá en el warm up, pero podemos utilizar tanto el compuesto medio como el duro detrás”, valoró.

Sobre el papel, las dos Yamaha parecen fortísimas y claras favoritas a la victoria.

“Es cierto que se nos ve fuertes a las Yamaha, como en Barcelona, que tenía un ritmo increíble pero no salió como lo planifiqué. Al final el ritmo no es tan determinante, lo importante es recabar las mejores sensaciones dando muchas vueltas con la moto durante todo el fin de semana”.

Quartararo es líder del Mundial, pese al problema que tuvo en Jerez con el brazo y la doble sanción de Barcelona, una situación que invita a ser prudente.

Le preguntaron hasta qué punto está dispuesto a asumir riesgos para irse de vacaciones con una victoria en Assen.

“Depende. Con Maverick tenemos que ser inteligentes. Es cierto que papeles en mano se nos ve con buen ritmo, así que si tenemos que jugarnos algo, tenemos que tener la cabeza fría en las primeras vueltas”.

Le insistieron si iba a salir buscando la victoria.

“La verdad es que yo me siento fantástico para luchar por la victoria. No porque mis principales rivales estén detrás tenga que tomar más precauciones. Para mí estamos en el comienzo del campeonato, no hemos llegado ni a la mitad, si veo que tengo la posibilidad de lograr la victoria iré a por ello, pero si veo que voy demasiado al límite no soy estúpido y no cometeré un error, al menos lo intentaré. De momento, siento que puedo luchar por la victoria”, adelantó.

“El campeonato aún está abierto, no está decidido, así que intentaré aumentar la ventaja y voy a dar el máximo en la carrera y a arriesgar si surge la ocasión de ganar. Voy a disfrutar todas las vueltas de este domingo”.

La necesidad de sumar cuantos más puntos posibles puede venir del calendario, que tras el parón llega a una doble carrera en Austria, donde Yamaha sufre.

“Austria es un circuito que el año pasado fue desastroso para nosotros, sobre todo por lo que veníamos arrastrando con la electrónica, teníamos problemas con la frenada. Maverick se quedó sin frenos, pero hemos mejorado la moto en ese área y con el holeshot hemos mejorado en general. No creo que Austria ahora vaya a ser un mal circuito para nosotros. En 2019 estuve luchando por el podio, así que no creo que sea un mal circuito para la Yamaha, aunque tenga rectas de velocidad punta que no es lo mejor para nosotros”.

Además de Maverick, le preguntaron al francés por qué otros rivales veía fuertes para la carrera de este domingo.

“Pecco (Bagnaia), si nos fijamos en las últimas carreras, siempre ha sido muy bueno en la gestión de los neumáticos y va a estar en la lucha, junto a los pilotos de Suzuki y Miguel Oliveira, que está muy fuerte. Espero que no sean muchos más”, cerró con una sonrisa el chico de la Costa Azul.

Las fotos de Fabio Quartararo en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

