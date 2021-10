Quartararo: "Ser campeón de MotoGP es un sueño desde que nací"

La caída de Pecco Bagnaia cuando lideraba la carrera del Gran Premio de la Emilia Romagna y faltaban menos de cinco vueltas para el final convertía, matemáticamente, a Fabio Quartararo, con solo 22 años y en su tercer año en la clase reina, en nuevo campeón del mundo de MotoGP.

Desde ese momento y hasta el final de la carrera, Fabio no pudo contener las emociones que estallaron definitivamente al cruzar la meta, cuarto, con el título en el bolsillo. “He llorado y gritado durante más de media hora”, reconocía el francés.

“Estoy sin palabras, es un sueño desde que nací, ser campeón del mundo de MotoGP y hoy lo hemos hecho. No sé que decir, solo puedo dar las gracias a todos los que me han apoyado en los momentos más duros, cuando estaba muy lejos, pero hemos vuelto arriba y ahora somos campeones, decía un visiblemente emocionado Quartararo en DAZN.

Para Fabio el mérito es increíble, ya que llegó al Mundial con la etiqueta del anti-Márquez, pero nunca brilló en las clases pequeñas.

“Nunca he sido líder ni de Moto3 ni en Moto2, ahora somos campeones de MotoGP en nuestro tercer año, estoy disfrutando como nunca”, aseguró.

Pero antes de llegar aquí, Fabio pasó por momentos muy difíciles en los que estuvo a punto de recoger e irse para casa.

“Creo que en los momentos más difíciles, como en Moto2 en Argentina 2018, cuando clasifiqué el 28º, me dije que o me ponía las pilas o me iba para casa”, dijo emocionado. “Ahí pude dar un paso adelante gracias a Speed Up (su equipo entonces), que nunca me puso la presión de tener que hacer resultados, y sobre todo gracias a la oportunidad de subir con Petronas a MotoGP, ahí se disparó todo”, recordó un Fabio que ahora solo piensa en celebrar este enorme éxito.

“He llorado y gritado durante media hora. Es solo el principio, pero lo seguro es que vamos a celebrarlo por todo lo alto con la familia y con el equipo”, dijo.

Una familia que en pleno estaba en el circuito para acompañar al Diablo.

“La familia tienen una parte muy grande de culpa de todo esto (dijo rompiendo a llorar), tener a mis padres y a mi hermano aquí es lo que quería, en todo momento me han apoyado y quería que estuvieran aquí, estoy muy feliz (zanjó llorando desconsoladamente)”.

