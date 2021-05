Quartararo: con la lluvia no podría mantenerme primero

El piloto de Yamaha se sacó en el último instante una gran vuelta que le dio la pole por menos de una décima sobre su compañero Maverick Viñales. Quartararo, que en su tercer curso en MotoGP ya acumula 13 poles, dio especial valor a esta última por producirse 11 días después de haber pasado por quirófano por los problemas en el brazo derecho que arruinaron su carrera en Jerez.

“Creo que ha sido de mis mejores poles, sobre todo después de venir de una operación en el brazo”, admitió El Diablo este sábado en Le Mans.

“Estaba un poco nervioso por salir con neumáticos de mojado, con una goma media trasera que nunca había probado, en unas condiciones cambiantes, delicadas, y he tomado la decisión de entrar directamente al box sin acabar la primera vuelta para cambiar a los neumáticos de seco”, explicó la decisión que tomó él y la mayoría de pilotos.

Pese a la confusión y las condiciones cambiantes, el galo logró su tercera pole en Francia, la segunda de MotoGP.

“Hemos cometido muchos errores pero la última vuelta la he hecho a tope. No ha sido un gran tiempo, pero lo más importante es que logramos la pole y, sobre todo, salir desde la primera fila, que era el objetivo”, dijo.

Quartararo pasó de ser 19º en el FP3 a liderar el FP4 y lograr la pole.

“En condiciones mixtas con slicks me encuentro bien, pero con los neumáticos de mojado es un desastre. Por la mañana estaba muy lejos de los tiempos, también las otras Yamaha. No nos va bien en mojado con gomas para agua, a ninguno de los cuatro. Creo que cuando hay mucha agua tengo buenas sensaciones, con buen agarre, pero con poca agua los demás mejoran mucho más los tiempos. Es delicado, espero que mañana sea seco, pero si llueve o es una carrera flag to flag me lo tomo como un aprendizaje”, afirmó.

“No quiero pensar en lo que va a pasar. Si llueve, nieva o hace viento yo saldré a las dos de la tarde a dar el máximo que pueda. Ya hemos visto que el tiempo es imprevisible aquí. Me he sentido bien en mojado y piloto bien, no me siento lento, pero cuando miras los tiempos ves que estás muy atrás y que los demás van más rápido. Está claro que perdemos en la aceleración”, indicó.

El de Yamaha no confía mucho en las ventajas de salir primero si llueve.

“Saliendo desde la pole, si llueve se que no voy a poder mantener la primera posición mucho tiempo. Cuando me adelante otro piloto quiero ver qué hace de manera distinta. Si me pasa Miller, él es muy bueno en mojado y me fijaré dónde pierdo el tiempo”, argumentó el galo.

“Es difícil de saber, pero el ritmo de Viñales, Miller y el mío es bastante bueno. Creo que en mojado tengo un poco más de dificultad que ellos, tengo mucho que aprender, solo he hecho una carrera en esas condiciones y debo mejorar de cara al futuro”, insistió.

Ante la posibilidad de una carrera con cambio de moto, el galo se mostró curioso.

“Es mi tercer año en MotoGP, he practicado alguna vez pero nunca he corrido una carrera flag to flag. Será interesante ver cómo hacemos el cambio, será una gran experiencia para mí, creo que será divertido, me gustaría intentarlo”.

Sobre su brazo, operado la pasada semana del síndrome compartimental, no tuvo queja.

“Estoy bien del brazo, noto los puntos, pero ningún dolor raro ni presión. Solo las cicatrices me tiran un poco, nada especial”, zanjó el de Niza.

Las mejores fotos de la clasificación de MotoGP en Le Mans

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer puesto Jack Miller, Ducati Team 2 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo puesto Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 3 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images