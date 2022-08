Quartararo ve "totalmente estúpido" hacer carreras sprint en MotoGP

Cargar reproductor de audio

MotoGP estudia la introducción de cambios importantes en los formatos de los grandes premios a partir del próximo año, como es la introducción de la disputa, todos los sábados de gran premio, de una carrera sprint, con aproximadamente la mitad de las vueltas de la prueba del domingo.

La noticia adelantada por Motorsport.com este viernes ha tomado por sorpresa a la mayoría de corredores y algunos, como el francés Fabio Quartararo, campeón de 2021 y líder del actual certamen, que se ha mostrado absolutamente en desacuerdo.

"Creo que es totalmente estúpido”, exclamó el francés cuando le cuestionaron por el tema.

Quartararo admite que no son los pilotos quienes deben decidir, pero pide que sean consultados en cambios de este calado.

“No soy el que toma las decisiones sobre el diseño de las carreras, pero creo que estamos entrando en un formato totalmente estúpido”, insistió.

“Si lo hacemos de vez en cuando, como en la Fórmula 1, creo que puede ser interesante, pero cada sábado... Sinceramente, hay circuitos en los que estás agotado físicamente, como Assen o Mugello. Cuando terminamos la carrera, estamos completamente agotados”, advierte.

“Honestamente, no creo que sea correcto hacer un cambio así sin pedir la opinión de los pilotos. O al menos a mí no me lo han pedido”, quiso dejar claro el de Yamaha.