Quartararo: Rodeado por las Ducati debo tomar mis consideraciones

El francés de Yamaha se mantiene como sólido líder del campeonato con 53 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, que es segundo del Mundial, y 57 sobre Joan Mir, que es tercero, con cinco carreras por delante. Un margen enorme que sólo podría dilapidar si comete errores gruesos, precisamente los que están esperando sus rivales.

Quartararo no falló en la clasificación y volverá a salir, como siempre, desde la primera fila, aunque no logra la pole desde el Gran Premio de Catalunya, pese a seguir siendo el piloto que más veces la ha logrado este año, en cinco ocasiones y de forma consecutiva entre las carreras de Portimao y Barcelona, antes del parón veraniego.

“Últimamente en algunas curvas, sobre todo en este circuito, nos falta un poco más de potencia. Estamos al máximo. Es algo muy raro porque con segunda o tercera marcha normalmente tenemos margen de potencia, pero hemos llegado a un momento que no hay nada más. No puedo hacer nada, me encuentro al límite y es difícil hacerlo mejor”, argumentaba Fabio para entender que lleve tanto tiempo sin lograr la pole.

“Es algo que tenemos que trabajar muy bien. Tenemos que averiguar porque nos falta esa potencia en comparación con los demás”, advirtió.

Lo que si tiene el francés de Yamaha es un ritmo demoledor en 32.1 exhibido con goma usada durante el FP4.

“El ritmo está muy bien. Es un modo donde no necesitamos toda la potencia. En estos momentos tenemos muy buen feeling con las gomas y la moto. En la Q2, hemos hecho un cambio en la segunda salida que nos ha ido muy bien y tengo curiosidad de ver cómo va a ir con neumático nuevo mañana, pero nuestro ritmo está muy bien y me siento muy cómodo en ese aspecto”, admitió.

Con la hoja de tiempos en la mano, el paso de carrera de Fabio parece mejor que el de las Ducati.

“De ritmo estamos un poquito mejor, pero eso es cuando estamos solos en la pista. Mañana con la armada roja que tengo delante y detrás, veremos qué pasa. Aquí la carrera es muy larga. El año pasado cometí errores, así que no voy a repetirlos y quiero tomarme mi tiempo, porque 27 vueltas son muy largas”, avisó.

Como líder destacado del Mundial, los más inmediatos perseguidores de Fabio son Bagnaia y Mir, un poco los hombres a vigilar.

“No, al final es una carrera para estar bien nosotros, no para mirar a los demás. Tenemos buen ritmo y estoy cómodo con la moto. Lo importante es estar concentrado y hacer nuestro trabajo. Para nada estar preocupados de uno o del otro”, ha zanjado el de la Costa Azul.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de Fabio Quartararo en el GP de San Marino 2021 de MotoGP)