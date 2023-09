Quartararo: todos han trabajado mejor que nosotros este año

Es cierto que sin el error garrafal de Aleix Espargaró, que pensó que había acabado la carrera cuando iba primero y aún faltaba una vuelta, seguramente Fabio Quartararo no hubiera ganado el pasado año el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, pero lo cierto es que el francés ganó, y lo hizo con una ventaja de más de seis segundos sobre su inmediato perseguidor, Jorge Martín.

Una temporada después, el galo solo pudo ser 17º en la primera jornada de la cita catalana, a 1.4 segundos del más rápido, el propio Aleix.

"Siento que no tengo agarre", se lamentó el francés de Yamaha.

"Cuando miro a los demás y veo la tracción que tienen, sé muy bien que mi tiempo no va a ser bueno, pero en la moto, al final, donde más sientes que estás al límite es la frenada. En las fases de frenada estoy al límite, pero cuando aceleras, es tracción y no sabes si vas rápido o lento, pero notas que patina mucho", valoró al final del día.

"Por lo visto, el año pasado hice el mismo tiempo (que hoy) en la FP2. Para mí, el tiempo que están haciendo los demás con las condiciones de agarre que tenemos ahora es claramente una señal de que no encontramos una solución en condiciones tan complicadas", dijo.

Quartararo pide a Yamaha trabajar para que la M1 no sea tan sensible a las condiciones difíciles.

"Creo que tiene que haber una solución a corto plazo, o como mucho para el año que viene, porque no siempre tenemos las mejores condiciones de pista: o hace fresco y el agarre de la pista es escaso. Por supuesto, cuando hace fresco y el agarre de la pista es muy alto, es otra historia, como en Assen. Allí me clasifiqué cuarto, dos décimas por debajo, que no pasa nada. Pero cuando el agarre es muy mediocre y hace mucho calor, estás perdido".

Cuando le pidieron a Fabio que resumiera cuál es la diferencia entre este año y el pasado, cuando ganó, su respuesta fue directa y sin rodeos: "Sencillamente, los demás trabajaron mejor que nosotros".

"Nos estancamos, no mejoramos, no marcamos la diferencia. Simplemente, los demás trabajaron mejor que nosotros, fueron más agresivos, progresaron muchísimo y nosotros mejoramos algunos detalles pero perdimos muchísimo", se lamentó el chico de la Costa Azul.

