Quartararo: "Con tanto tiempo para desarrollar el motor, no tenemos nada"

La jornada final del test de pretemporada MotoGP en Mandalika, en la que Fabio Quartararo completó 79 vueltas (el tercer piloto que más dio) con el segundo mejor tiempo del día, no sirvió para cambiar la percepción que de la nueva M1 2022 tiene el actual campeón del mundo de la clase reina, que se mantiene en su línea de presionar a Iwata por la falta de velocidad del nuevo prototipo.

“Sinceramente, lo que es decepcionante es que con tanto tiempo para desarrollar el motor, no tenemos nada” dijo contrariado el francés desde la Isla de Lombok, en Indonesia.

“Lo que no entiendo es que en cualquier pista, en promedio, siempre seamos 10 Km/h más lentos. Ya sea tenga la recta cien metros o un kilómetro, siempre es mínimo 10 km/h más lenta, o a veces más. Por eso yo no puedo estar contento con eso. Lo saben muy bien, incluso se lo repito a menudo”, en referencia a los responsables de la marca de los diapasones.

Quartararo giró 86 vueltas el viernes, añadió 68 el sábado y completó 79 este domingo para cerrar un test con 233 vueltas, lo que corresponde a 494 kilómetros y más de once veces la distancia de carrera en Mandalika (20 vueltas).

Suficiente entrenamiento para sacar conclusiones sobre el nivel competitivo de la moto que debe defender la corona de campeón.

“No puedo hacer nada más” , dijo resignado y consciente que faltan menos de seis semanas para arrancar el Mundial en Qatar, el 6 de marzo, y que sin test de por medio, Yamaha no puede arriesgarse a probar un nuevo motor directamente para la primera carrera del año.

“Por mi parte, estoy al 100 % preparado y lo doy todo cada vez que estoy en la pista. Pero obtuvimos lo que obtuvimos. Esperábamos una velocidad máxima mucho mejor en esta moto de 2022, pero de hecho es exactamente lo que dije, ya lo he dicho muchas veces y no lo voy a decir más, porque ya sabemos lo que tenemos con el motor y la potencia. Yo solo puedo estar preparado y estaré al 100%”, dijo dejando claro que por él no iba a quedar.

En estas circunstancias, el francés, que el año pasado ganó cinco carreras para ser campeón, cuatro de ellas en los nueve primeros grandes premios del curso, explicó que de su lado ya no sabía qué más puede aportar.

“Honestamente, no sé dónde podemos hacerlo mejor. Cuando comienzas a sentir que la parte delantera se mueve por todas partes, que la parte trasera desliza hasta el límite, que está todo temblando por todas partes, es difícil encontrar más. Para mí, lo más importante es que la fábrica en particular está trabajando mucho para encontrar algo, para encontrar más velocidad y que me sienta menos al límite. Para andar a este ritmo, cada vez que estoy en la pista tengo que empujar mucho. Todo el mundo está al límite, pero es bastante difícil para nosotros”.

Fabio intentó un ataque al crono en la parte final del entrenamiento y casi logra marcar el mejor tiempo cuando a falta de cuatro minutos para acabar el test paró el tiempo a solo 14 milésimas de Pol Espargaró.

“Ahora, cuando salgo a la pista, es para ir a la guerra. Espero que ellos, cuando quieran trabajar y encontrar algo, sea lo mismo”, dijo en referencia a la fábrica.

Fabio no espera “nada especial” para el primer gran premio del año, su trabajo en pista y sus mensajes presionando a Yamaha, como el del sábado cuando dijo “mi futuro está abierto”, espera que surjan efecto y hagan reaccionar a Yamaha.

“Creo que para Qatar no tendremos nada de nada, lamentablemente. En lo que puedo trabajar es en estudiar cada pista lo máximo posible. No cometer errores, clasificar bien, hacer buenas salidas. No hay lugar para el error. En Portimao el año pasado clasificamos octavos y nos quedamos atrás. No hay lugar para el error, creo que el limite es salir desde la sexta posición en parrilla, de lo contrario estaremos en serios problemas”, cerró el francés.

