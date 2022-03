Quartararo: di mi máximo y no estoy enojado

Cargar reproductor de audio

Losail.- Fabio Quartararo tuvo que pasar por la Q1 durante este sábado de poles en el Gran Premio de Qatar. El piloto francés finalizó la sesión clasificatoria con un 11º puesto, concluyendo el sábado con un sabor amargo en el Circuito Internacional de Losail.

Fabio logró pasar a la Q2, pero no logró clasificarse más allá de un 11º puesto, a más de seis décimas del ritmo que impuso el más rápido de la jornada, Jorge Martín. Sin embargo, el campeón del mundo confiesa que "no está cabreado", ya que considera que "no pudo hacerlo mejor".

"Doy mi 100% cada vez que salgo a la pista y hoy, mañana y hasta final de temporada. Pero fue duro", confirmó.

No es la primera vez que el francés da un toque de atención a la fábrica en busca de más potencia, sin embargo, Fabio se reafirmó este sábado tras solicitar a su box que tomara el ejemplo de Suzuki.

"El problema es distinto al de Suzuki. Creo que Yamaha intentó ganar potencia, pero no lo ha conseguido. No fue una cuestión de ser más o menos conservador".

"Mi sensación básicamente es que cuando no tenemos el agarre trasero, estamos luchando", agregó.

"Y creo que no tenemos margen para poner más potencia en algunas aceleraciones".

El francés asegura que esto ocurre porque "se pone al límite" sobre la moto.

"Cuando te pones al límite, llega un momento en el que la moto ya no es estable", describió.

"Y cuando la moto tiembla significa que estoy al límite, pero para mí la principal diferencia es que falta el agarre trasero. Voy al límite, pero no soy ingeniero".

"Sabemos que este es un punto débil para nosotros, así que diría que este es el problema principal", se apresuró el chico de la Costa Azul.

Sin embargo, parece que Fabio y el garaje de los diapasones podrían ver la luz al final del túnel.

"Creo que tenemos homologado un paquete aerodinámico y en Mugello podríamos tener la nueva. Esta nos genera mucho drag", explicaba el francés, quien asegura que en Yamaha necesitan una aerodinámica "con menos alas".

Por último, Quartararo ya conoce el camino a la victoria en Qatar, pues ganó el año pasado, pero considera que para ganar en 2022 tendrá que "hacer una primera vuelta perfecta".

"Al llegar a Qatar esperaba estar mucho mejor, pero como siempre, soy rápido".

"Di mi máximo, por eso no estoy enfadado", concluía tras caer la noche en el trazado catarí.