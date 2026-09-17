Quartararo explica la clara diferencia entre su situación y la de Bagnaia en MotoGP

La montaña rusa de MotoGP sitúa hoy a dos de sus campeones recientes en situaciones que uno estaría tentado de comparar. Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia encadenan reveses, llenos de dudas al manillar de una moto que ya no comprenden y a la que les cuesta enormemente hacer rendir.

Sin embargo, ver similitudes entre estos dos casos no reflejaría más que una lectura superficial de la situación, y Quartararo es el primero en recordarlo. Porque los dos pilotos no disponen hoy de medios comparables, uno al manillar de una Ducati que, sean cuales sean las diferencias de piezas o de reglajes, gana en manos de otros pilotos, mientras que el otro sufre el hundimiento comprobado de una moto que nadie consigue ya hacer sobresalir.

"No", responde por tanto el francés cuando se le pregunta, a su llegada a Austria este jueves, si ve similitudes entre su situación y la de Bagnaia. "Porque Marc [Márquez] gana", argumenta. "Si Álex [Rins], Jack [Miller] o Toprak [Razgatlioglu] ganara, personalmente estaría en una mala situación. Pero depende de muchas cosas."

"Al final, no sé cómo son las relaciones entre Pecco y Ducati, pero en lo que respecta a mi posición personal, si mi compañero ganara mientras yo estoy así, estaría furioso e intentaría entender por qué no soy capaz de hacerlo."

Bagnaia no ha sumado ni un solo punto desde Alemania, última ronda antes del parón veraniego del campeonato. Hace unos días admitía encontrarse en una situación "humillante" cuando, efectivamente, los dos últimos Grandes Premios hasta la fecha han estado marcados por dobles victorias de su vecino de box y las prestaciones colectivas del clan Ducati siguen siendo de primer nivel.

Quartararo, por su parte, volvió a ser el mejor piloto Yamaha el domingo en Misano, con una décima posición que le dio sus primeros puntos desde el parón de julio. Un resultado que destaca en medio de un verano muy duro, pero que no resta nada a las profundas dificultades que atraviesa.

Fabio Quartararo sigue siendo el líder de Yamaha. Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

En el campeonato, el francés es el mejor clasificado de los pilotos de la M1, con 61 puntos frente a los 18 a 28 de sus tres compañeros. Bagnaia, en cambio, tiene casi la mitad del capital de Marc Márquez. Con 143 puntos, también está por detrás de Fabio Di Giannantonio (223 puntos) y Álex Márquez (153), que también pilotan la GP26.

Ninguna esperanza para Austria, sobre todo si llueve

El pilotaje de la M1 sigue siendo extremadamente complicado y contraproducente a ojos del francés, que ha visto cómo la situación se ha deteriorado en comparación con la temporada pasada, incluso cuando Yamaha ya parecía estar en el fondo del pozo.

"La cuestión es que este año mantengo mucho más ángulo de inclinación que el año pasado", describe. "El año pasado, conseguía girar y levantar la moto, pero este año permanezco mucho más tiempo inclinado. E incluso cuando levanto la moto, lo hago más tarde que nadie, porque la moto tiende a abrirse, y esa es también la razón por la que sobrecalentamos mucho los neumáticos, los desgastamos y, al final, no tenemos una buena tracción."

Ni siquiera la lluvia, que amenaza el Gran Premio de esta semana, le entusiasma, porque sabe que tenderá a acentuar sus problemas. "No es nada bueno porque la falta de adherencia que tenemos es aún más evidente bajo la lluvia. Así que no será una ventaja para nosotros si llueve."

"Si tuviera que llover en Indonesia, una pista en la que hay mucho agarre, podría ir más o menos bien, pero en estas condiciones nos faltan muchas cosas. Nos falta en particular agarre para frenar e inclinar rápido. Hay muchas cosas que hacer en esta pista y para las que tenemos carencias."

Como Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo dejará al final de la temporada el constructor que lo ha acompañado desde su llegada a la categoría MotoGP. Se unirá a Honda para emprender un nuevo desafío, mientras que su antiguo rival por el título se marchará a Aprilia.