Quartararo: "Mi primera vuelta fue un desastre absoluto"

Sepang.- La cita malasia estaba marcada en rojo en el calendario del equipo Yamaha Petronas por ser la carrera de casa. Sin embargo, las cosas no salieron cómo esperaban y ninguno de sus dos pilotos pudo subir al podio.

Fabio Quartararo y Franco Morbidelli partían desde la primera fila. El de Niza venía de luchar por la victoria en tres de las últimas cinco carreras y salía desde la pole, pero una mala arrancada condenó sus opciones.

"Hemos hecho una salida muy mala y la primera vuelta ha sido muy difícil", explicó Quartararo. "Por supuesto que estoy decepcionado. Mi primera vuelta fue un desastre absoluto. Me costaba mucho parar la moto. Es algo que no nos había pasado en todo el fin de semana. Luego tuvimos muchos problemas. Teníamos ritmo para luchar por mucho más, por lo que debemos analizar bien qué pasó".

Tras haber asombrado en su temporada de debut, la séptima posición que logró sabe a poco.

"Tenemos que aprender de estas situaciones complicadas porque no todo son podios y buenos resultados. Ha sido todo muy raro, porque a lo largo del fin de semana siempre habíamos tenido muy buenas sensaciones con el neumático delantero. Este feeling ha cambiado radicalmente durante la carrera", comenta.

El Diablo descarta haberse equivocado con la elección de neumáticos y tampoco echó la culpa al estado del asfalto.

"El blando debía ir bien al principio y al final no tuve problemas. No creo que haya sido el agarre, porque escuché que Maverick hizo vueltas rápidas al inicio. Perdí cinco posiciones al comienzo. Fue solo una mala primera vuelta. Era más un tema de frenada. No podía parar la moto. El gran problema era que necesitaba frenar muy temprano. Perdía mucho tiempo y no podía adelantar. Creo que fue por una presión elevada del neumático", cerró.