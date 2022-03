Quartararo espera Yamaha ponga atención en lo hecho por Suzuki

Cargar reproductor de audio

Losail.- El francés, campeón de MotoGP el pasado año, lleva desde noviembre avisando y presionando a Yamaha de que el desarrollo de la M1 2022 no iba por el camino adecuado, unos lamentos que el fabricante japonés admite, pero tras los test de Indonesia se emplazó a Fabio Quartararo al primer gran premio del año para comprobar dónde está, realmente, la nueva moto.

El resultado tras la primera jornada del Gran Premio de Qatar, que se celebra este fin de semana, no fue del gusto del Diablo.

"Esperaba comenzar mejor. Nos falta agarre. Mis sensaciones no son malas pero voy muy lento, simplemente eso", resumió Quartararo tras acabar a 0.474 de Alex Rins, que fue el más rápido del primer día.

Fabio fue capaz de ganar la segunda carrera del pasado año celebrada en esta pista.

"No tengo las sensaciones del año pasado. Espero que Yamaha se fije en lo que ha hecho Suzuki con el motor", dijo tras comprobar que Rins marcó la mejor velocidad en las dos sesiones del día.

"Ahora no me quejaré, ni lo haré hasta Valencia. No hay nada que se pueda hacer, pero no es normal ser diez kilómetros por hora más lentos", subrayó.

El francés ha presionado a Yamaha para conseguir una moto más rápida, y su contrariedad se ha multiplicado al ver que Suzuki, que tenía el mismo hándicap, ha solucionado sus problemas.

"No esperaba que Mir y Rins fueran tan rápido desde el primer día", admitió.

