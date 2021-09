Quartararo "esperaba más" del motor nuevo de Yamaha

El test de Misano sirvió de aperitivo de lo que les espera a los pilotos de MotoGP la próxima temporada, ya que los fabricantes llevaron numerosas novedades para 2022. Fabio Quartararo pudo probar el nuevo chasis y el motor que Yamaha ha desarrollado en Iwata. Tras finalizar las pruebas en la séptima posición, el líder del campeonato no ocultó su decepción, aunque espera que se puedan producir nuevas mejoras.

"La moto que probé el martes por la mañana era un nuevo prototipo", explicó Quartararo después del test. "El motor era nuevo y mis comentarios sobre el chasis eran bastante buenos. Para ser un primer prototipo, esperaba un poco más de potencia del motor, pero desgraciadamente aún no está ahí. Estoy deseando que llegue el test de Jerez".

Al final de la primera jornada, condicionada por la lluvia por la mañana, Quartararo también habló sobre el nuevo chasis que trajo Yamaha: "El feedback fue bastante bueno y creo que es bastante positivo. Pero no quiero hablar demasiado pronto, porque aún no he dado muchas vueltas. De todos modos, la respuesta no fue ni mejor ni peor".

El chico de Niza no pudo decir mucho sobre el chasis 2022 porque solo lo probó realmente el martes por la tarde y al comienzo del miércoles. Mientras que otros pilotos prepararon la próxima temporada, Fabio tuvo que seguir trabajando pensando en la actual para certificar el título.

"El segundo día di algunas vueltas con la moto 2022. No hice muchas porque quería centrarme en algunas partes de la moto 2021, para probar algunas cosas en el basculante, las suspensiones y el ajuste de otro componente, pero no sé exactamente cuál. Al final, rodar con la configuración básica fue mejor".

Quartararo buscó ganancias concretas en Misano, donde volverán a correr a finales de octubre y donde tendrá su primer match ball si termina entre los 14 primeros en Austin. Sin embargo, el #20 afrontará el GP de Emilia Romagna con la misma puesta a punto que el de San Marino.

"Hemos probado algunas cosas, pero desgraciadamente no hemos mejorado nada. Era peor o igual, así que volvimos a la configuración básica. Por desgracia, no hay ninguna mejora en ese sentido".

Las bajas temperaturas del martes serán útiles para las próximas carreras, en las que habrá que tener en cuenta las condiciones otoñales para la puesta a punto de las motos.

"Ayudará porque la pista estaba 10°C más fría que el miércoles. Puede ser útil para la información sobre los neumáticos. He visto que con estas temperaturas puedo usar el delantero duro. Sabemos que cuando volvamos podremos utilizarlo. Es algo muy positivo".

Quartararo se convirtió definitivamente en el líder de Yamaha en el test de Misano, donde tuvo la responsabilidad de liderar el desarrollo de la marca ante las dificultades que afrontan el resto de pilotos: Franco Morbidelli sigue convaleciente y todavía se está adaptando a la moto oficial, Valentino Rossi se retirará a final de temporada, mientras que Andrea Dovizioso acaba de llegar y va con el modelo de 2019. Por lo tanto, El Diablo está asumiendo ese liderazgo y cree que está capacitado para guiar al fabricante en la dirección correcta.

"No ha sido el test más grande porque he tenido unos cuantos en los que tuve que dar información importante. No diría que sea el primero, pero sí es la primera vez que soy el primer piloto en probar el nuevo material. Por eso, sí. Me siento bien en esta posición, de ser un poco piloto de pruebas".

"Siento que fue bueno poder dar un buen feedback sobre las motos. Creo que la sensibilidad para decir lo que pasa en la moto es uno de mis puntos fuertes y se nota claramente en los datos. Al final fue un buen día. Creo que estaba mucho más tranquilo que antes. Antes, en los test, siempre quería ser el primero. [El martes] hice mi mejor vuelta con un neumático que tenía 15 vueltas, así que estoy muy contento".