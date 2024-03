Quartararo: "Esta Yamaha es la mejor, pero los demás mejoraron más"

El francés concluyó la carrera de Qatar 11º tras exprimir su Yamaha M1 2024 y adelantar, en la última vuelta, a las Honda de Joan Mir y Johann Zarco, que lo habían superado durante la carrera y terminaron por detrás. Esa lucha entre las primeras espadas de los dos principales fabricantes japoneses, resume lo lejos que están esas motos del actual dominio no solo de Ducati, también de KTM y Aprilia.

Visitar Portimao para Fabio Quartararo evoca, al menos, los buenos recuerdos de sus victorias en 2021, cuando fue campeón del mundo, y en 2022, cuando acabó perdiendo el liderato en favor de Pecco Bagnaia, empezando el declive de Yamaha.

"Si soy honesto, las posibilidades de ganar una tercera vez son escasas", reconoce el galo en las puertas del Gran Premio de Portugal, que se celebra este fin de semana.

"Pero hay que ser positivos. Será importante pasar directamente a la Q2. Debería ser algo más fácil que en Qatar, porque no se ha entrenado tanto aquí", en referencia a los test de pretemporada.

Sobre los avances de la Yamaha, Quartararo es consciente de que la paciencia y los tiempos que piden desde el equipo entra dentro de la lógica. "En tres meses no pasaremos de cero a cien", concede.

La M1, que siempre se había distinguido por su carácter dulce y un paso por curva diabólico, ha cambiado completamente su ADN.

"El tiempo con esta moto ahora se hace completamente distinto a cómo lo hacíamos antes. Ahora lo estamos entendiendo y el equipo también, y cómo manejar la electrónica, que es la parte en la que más atrás estamos", advirtió.

"En Qatar no estábamos listos. Teníamos muchas cosas que probar. Para mí, terminar décimo o undécimo, no cambia nada".

Pese a que terminó fuera del top 10, Quartararo hizo la carrera de 2024 en 39’52"570, casi dos minutos más rápido que el año anterior (41.51.482).

"Esta Yamaha es la mejor que he conducido nunca; los tiempos dicen eso. Soy unas siete décimas más rápido que en 2021 (cuando fue campeón), pero el problema es que los demás han mejorado bastante más que eso", señala.

Quartararo nombra a su amigo y asistente como "gerente"

Con este panorama, a nadie le extraña que el francés esté valorando sus opciones de futuro, que no quiere esperar demasiado en conocer.

"No mucho tiempo. No quiero esperar meses. Ya hemos hablado mucho y creo que conozco un poco lo que hay en el mercado, ya sé (cuáles son) los proyectos, pero tendré que tomarme un poco de tiempo para tomar mi decisión", explica, y separa lo que es competir con negociar, pese a que el año pasado prescindió de su representante.

"Para mí, son dos cosas completamente distintas. Tengo a la gente adecuada a mi lado para estar realmente tranquilo con todos los papeles, y luego en la moto, para mí eso es diversión y ese es mi verdadero trabajo".

En esa línea, Quartararo ha nombrado a su amigo y hasta ahora asistente Thomas Maubant "gerente. No va a comisión, trabaja por un sueldo".

"Tom es mi persona de confianza, una de las pocas en las que confío al 100%. Él se encarga de los contacto y eso me deja tranquilo".

"No pienso en contratos. Ya he hablado con otras marcas, pero no es una distracción. Estoy en una posición que no es mala. Mal estaba en Moto2, donde no tenía muchas opciones donde ir", finalizó el francés.