Quartararo: “Me falta experiencia en mojado; estoy aprendiendo”

Phillip Island.- El francés, que la semana pasada en Motegi se confirmó como novato del año, se fue al suelo a falta de tres minutos para el término del primer entrenamiento tras salir catapultado al aire en la curva 6 del trazado australiano y golpearse violentamente contra el suelo.

Después de ser atendido por las asistencias fue trasladado el centro médico del circuito, donde se le practicaron pruebas radiológicas que descartaron fractura alguna en la pierna izquierda, la zona más afectada.

Aunque la organización le decretó apto para la sesión de la tarde, resulta que el Diablo se tomó un calmante que le impidió subirse a la moto, circunstancia positiva desde el punto de vista de su recuperación pero negativa si tenemos en cuenta que seguramente deberá pasar por la primera criba de la cronometrada. Sobre todo si atendemos a que las previsiones vaticinan lluvia para este sábado por la mañana.

“El pie me duele bastante, también el brazo y la cabeza. Mi intención era tratar de rodar esta tarde, pero tomé un calmante con el que no me dejaron salir. Mañana volveremos a la clínica a ver si puedo correr”, convino Quartararo.

“El no rodar está bien para mi recuperación, pero como mañana parece que por la mañana lloverá tendré que pasar por la Q1, que también será algo nuevo para mí”, resumió el corredor del Yamaha Petronas, que no dio demasiados detalles acerca del accidente, y simplemente se limitó a decir que cometió un pequeño error de novato.

“Aún no tengo suficiente experiencia con esta moto en condiciones de mojado, y no gestiono los mapas electrónicos de la mejor manera. Estoy aprendiendo. Se estaba secando y el agarre no era muy elevado y saló por arriba”, zanjó el #20.