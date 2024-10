Quartararo volvió a quedarse sin gasolina: "Es un poco ridículo"

Fabio Quartararo volvió a ver su actuación comprometida por un problema con la gasolina. En el GP de la Emilia Romagna, en Misano, el piloto francés pasó de la quinta a la séptima posición en la última vuelta tras quedarse sin combustible en el último sector. Y este domingo, en Japón, volvió a ocurrirle el mismo problema apenas dos citas después.

El 'Diablo' sufrió de nuevo en la parte final y solamente pudo acabar en la duodécima posición, como el mejor de las fábricas japonesas un día más, pero a más de 30 segundos del ganador, Pecco Bagnaia. Así, cerró un fin de semana ya de por sí muy complicado en la cita de casa para Yamaha, agravado por repetir este problema con la gasolina que, aunque sea en Motegi, una pista exigente en ese aspecto, resulta especialmente sangrante por la reiteración en el fallo.

De hecho, el de Niza se mostró bastante molesto con la situación este domingo, al término de la carrera: "Otra vez me quedé sin gasolina. Me veo un poco estúpido, porque me ha pasado demasiadas veces en pocas carreras. Dos veces seguidas no puede pasar. La electrónica no funciona, ni siquiera las luces de las pantallas", empezó diciendo.

"Es inaceptable, dos veces en tres carreras. Ya es bastante malo que hayamos tenido problemas este fin de semana, pero encima quedarnos sin combustible es un poco ridículo. Vamos a tener que averiguar por qué no se encienden las luces del 'dashboard', por qué no funciona nuestra estrategia", siguió.

Quartararo explicó posteriormente la estrategia de Yamaha en cuanto a combustible, cómo debería funcionar el sistema de avisos de la moto en este caso, y que no lo hizo este domingo en Japón: "Tengo que dar dos vueltas con el mapa 1 del motor, y luego cambio. Si la señal está en verde, puedo volver a apretar [usar un mapa más agresivo], si está en amarillo tengo que volver a bajar, y en rojo tengo que bajar aún más. Pero siempre me aparece la luz verde, así que no se ve ningún aviso. En Misano, aún se me encendía la luz, sólo que nunca bajaba [seguía en verde]. Pero aquí, no tenía ninguna luz encendida. Si no me lo muestran, es un poco ir sin saber. Me toca gestionarlo a mí, con las instrucciones que me da el equipo, pero no las ha habido. Digamos que las instrucciones no han funcionado".

Los problemas se sumaron al mal fin de semana, que no gustaron al #20: "Fue un fin de semana duro. No encontré ningún agarre desde el principio. Ha sido catastrófico. No entendemos por qué, [nuestro nivel] depende demasiado de la pista y no de la moto. Se puede ver la diferencia. Sólo la KTM ha podido aguantar un poco a las Ducati. Nosotros hemos terminado a 30 segundos del líder".

El problema de la Yamaha sigue siendo el mismo, el 'grip', que Quartararo considera el peor de la parrilla: "Está claro que sabemos que, incluso si nos comparamos con Honda, claramente tenemos problemas de agarre. Ellos son mucho mejores que nosotros en ese aspecto. Pero no pensaba que fuera tan lejos. Incluso en la segunda vuelta de la carrera, en comparación con los demás, parece que ellos tienen neumáticos nuevos y nosotros muy gastados. Eso es lo que es muy difícil de entender, por qué hay tanta diferencia".

Para colmo, al galo se le hizo la carrera larga debido a que la Yamaha es una moto muy física por sus deficiencias: "Estoy muerto. A mitad de carrera ya no me quedaban brazos y me dolía todo el cuerpo. Eso también se debe al agarre que tenemos. En cuanto no tienes 'grip', la moto no cambia de dirección, ni siquiera al frenar. No se para y estás empujando fuerte", finalizó.