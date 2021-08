"No tengo miedo a caerme", avisa Quartararo

El Diablo finalizó contrariado la primera jornada en el Red Bull Ring por la falta de agarre de la Yamaha en mojado. Los pronósticos decían que llovería el domingo en Spielberg a partir de la hora de la carrera de MotoGP. La bandera roja que obligó a parar después de dos vueltas y estar varios minutos en el box hizo aumentar la amenaza del agua.

Sin embargo, la lluvia no cayó sobre el circuito y se pudo llegar al final de la carrera en condiciones de seco. Quartararo salvó la primera de las dos pruebas en Austria con un tercer puesto y 16 puntos que le hacen aumentar su ventaja sobre el segundo en el campeonato, Johann Zarco, hasta los 40 puntos.

"Estuve toda la mañana mirando el tiempo, daban 97% de lluvia y nos hemos librado de esto. Un podio hoy es espectacular sabiendo que las Ducati son fuertes en agua", comentó el #20.

El piloto de Niza no se reservó nada desde la primera salida e insiste en que no piensa en título.

"He mejorado en el aspecto de ser agresivo, la agresividad que me costaba tener la tengo este año, cuando me han pasado Marc, Maverick. No he hecho la mejor salida, he podio adelantar, sobre todo en la primera carrera. No estoy pensando nada en el campeonato. Solo estoy pensando en ganar. No tengo miedo a caerme. Estoy mejorando en cada carrera", afirmó. El único aspecto negativo para Quartararo fue que Joan Mir terminó segundo y le recortó cuatro puntos en la clasificación. El francés ve aún a varios rivales vivos para el título.

"Creo que el top 5. Joan siempre ha sido muy muy rápido [aquí], el año pasado con la bandera roja le quitaron la victoria. Le gusta el circuito, era rápido con la Moto2. No debo olvidarme de las Ducati. Voy a hacer mi camino e ir carrera a carrera", cerró.