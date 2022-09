Quartararo dice tras Japón: hace mucho que no disfruto las carreras

Cargar reproductor de audio

Motegi.- El Gran Premio de Japón se dibujaba como una nueva amenaza sobre Fabio Quartararo, que en las cinco anteriores carreras había perdido 81 puntos respecto a su máximo rival en la lucha por el campeonato, Pecco Bagnaia, y con un Aleix Espargaró que salía por delante en la parrilla dispuesto a morder parte de los 17 puntos de diferencia que les separaban.

El francés, que partía noveno en parrilla, fue sin embargo el único de los tres que acabó la carrera, octavo, sumando unos puntitos vitales que refuerzan su posición al frente del certamen.

Pese a ello, Quartararo acabó la carrera de Motegi contrariado por no haber sido capaz de avanzar posiciones en carrera y tener que conformarse con acabar muy retrasado en la meta.

"Hay que pensar en el futuro, y eso es la próxima carrera porque no volveremos a Japón hasta el año que viene; y entonces tendremos una moto que va mejor. Hace mucho tiempo que no disfruto encima de la moto en carrera. Si no sales en la primera fila, adiós", se lamentó el francés.

Pese a estar contrariado, Fabio estaba satisfecho por haber sacado partido de la situación.

"Si tenemos en cuenta las circunstancias, es mejor sumar ocho puntos que perderlos. Pero también es frustrante", encajó.

"No podría haber peleado con Jack Miller, que estaba en otro planeta, pero puede que sí con Marc Márquez y Miguel Oliveira", describió sus objetivos.

"No pude adelantar en ningún momento y, en parte, por algo que cambiamos antes de la carrera, que no fue el neumático. Eso fue un error por nuestra parte, pero también creo que la goma no fue la más acertada. Tuvimos muy poco tiempo en pista en seco", dijo el de Yamaha.

La suerte de Fabio es que Bagnaia se fue al suelo justo cuando trataba de adelantarle en la última vuelta de la carrera.

"No le vi llegar pero le escuché caerse, así que no pudo caerse muy lejos de mí. Sabía que venía pero estaba yo atrapado detrás de Maverick Viñales. Pecco estaba haciendo una gran carrera. Yo frené tarde, pero él lo hizo aún más", describió el momento.

"Estuve toda la carrera detrás de Maverick y no pude ni siquiera intentar un adelantamiento", zanjó enfadado el chico de Niza.