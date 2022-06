Quartararo lamenta error de Espargaró, pero le beneficia en campeonato

Cargar reproductor de audio

Fabio Quartararo logró su segunda victoria del año en el GP de Catalunya, aumentando su margen al frente del mundial, mostrando un gran poderío que fue ayudado, en parte, por el gran despiste de Aleix Espargaró a falta de una vuelta para la conclusión de la prueba.

"He hecho una gran salida, no la mejor", introdujo el galo tras concluir la carrera. "Sabes que cuando alguien frena en la primera curva tienes un poquito de margen. Pero apuré muchísimo".

"Lo digo siempre, que al final, para ganar, nosotros tenemos que hacerlo todo perfecto y que realmente estoy contento. Esta victoria la hemos conseguido de una manera realmente buena, en la primera curva he conseguido frenar realmente muy fuerte. Realmente ha sido algo bueno, y para reírme después de la carrera me he hecho una foto con el mono abierto", explicó, haciendo referencia al incidente que sufrió el año pasado.

El piloto francés también quiso dedicar unas palabras al extraño incidente de su máximo rival por el mundial: "Es una pena para él pero un poquito mejor para nosotros, hay que ser honesto. Pero sabemos que Aleix era el chico para luchar durante todo el campeonato".

La regularidad ha sido el punto fuerte del piloto francés durante la novena carrera del año, en la que impuso un ritmo inalcanzable para el resto del grupo.

"No me esperaba ser tan consistente en la carrera ni tan rápido. A nivel de ritmo estábamos bien pero no éramos demasiado rápidos. La salida ha sido muy importante, mi estrategia era salir al frente durante mínimo cinco vueltas. No empujar al límite, pero sí duro. Las curvas tres y cinco generan mucho destrucción del neumático y era muy importante el ser constante".

El piloto de Yamaha consiguió una diferencia de seis segundos respecto a sus rivales más próximos, que pudo mantener hasta el final.

"Cuando estás liderando la carrera así, se hace súper larga. Y empiezas a pensar en cosas que quizá no deberías. Me esperaba el tener un poquito más de lucha, pero bueno, me sentía bien".

"Cuando vi que tenía un hueco de medio segundo me noté muy bien. Veía que no me iban a adelantar en la recta, así que muy contento".

Fabio Quartararo ha conseguido su 10ª victoria en la categoría, en una carrera donde sus principales rivales han tenido problemas y en un trazado en el que no esperaba ir tan bien.

"Sabíamos que estos eran circuitos que iban a ser difíciles. Sobre todo por la recta. Pero sabíamos que si conseguíamos una buena base para las curvas podríamos ir muy rápido. En muchas carreras dependeremos de nuestra primera vuelta, pero al ser primeros en la primera curva era muy importante".

La seguridad de los pilotos fue uno de los temas candentes, especialmente después del incidente en la primera curva que acabó con tres pilotos por los suelos, y Quartararo quiso ofrecer su punto de vista.

"Para mí, la decisión de sancionar a un piloto hay que adoptarla más rápido, antes de que suceda cualquier cosa. Por ejemplo, cuando está lloviendo, no hay que esperar a ver si deja de llover o no. Yo creo que la prevención siempre es mejor".

"No creo que fuese un lance de carrera. No entiendo cómo pudo llegar a tocar con la cabeza la rueda de Pecco [Bagnaia]. No me lo explico. Considero que las primeras vueltas todos tenemos que ser conscientes de que estamos con motos de 160 kilos y si te dan un golpe, puedes fallecer", comentó cuando se le preguntó por el accidente de la primera curva de la carrera, en el que se vieron involucrados Alex Rins, Pecco Bagnaia y Takaaki Nakagami.

"Así que son los lugares más peligrosos para nosotros, en la salida, cuando todo se va a recomponiendo después de la primera vuelta".

Por último, el piloto francés también quiso referirse a sus planes a largo plazo, poniendo el ojo en el título mundial que se decidirá a finales de la temporada.

"Creo que esta es la manera de ganar el año. Ir consiguiendo primeros y segundos puestos. Pero no es fácil. Porque tengo rivales muy complicados. Aquí esperaba que la velocidad punta fuese con peor, pero con la pendiente hacia abajo no iba tan mal".

"Lo mejor esta tarde, [ha sido] ganar en consistencia y en regularidad, pero tengo dificultades. Me cuesta, porque me siento al límite siempre. Pero tengo muy buenas sensaciones sobre la moto y es una situación similar a la del año pasado, pilotando al máximo potencial. Cada vez que me monto en la moto voy dando pasitos adelante".