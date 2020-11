Quartararo lanza mensaje a Lorenzo: sería bueno un probador que pruebe

En medio de una crisis de pésima gestión en el equipo Yamaha, la posibilidad de que Cal Cruthclow se convierta en el piloto de pruebas del equipo el próximo año se va concretando día a día, algo que Fabio Quartararo, que el próximo año estará en el equipo oficial de la fábrica, considera indispensable.

“Es algo muy importante para nosotros, este año con el piloto probador no hemos hecho muchas vueltas, así que sería fantástico contar con un piloto probador que verdaderamente quiera rodar y hacer muchos test con la Yamaha, esto es algo que nos falta ahora mismo”, soltó Fabio criticando abiertamente la postura de Jorge Lorenzo, actual probador de la marca.

“Cal ha pilotado la Yamaha, la Honda y la Ducati y es una gran oportunidad para nosotros, es fantástico y espero que seamos capaces de tenerle en la familia el año que viene”, añadió.

Segundo de la general a 37 puntos de Joan Mir y con dos carreras por delante, a Fabio las cuentas solo le salen si gana este domingo.

“La única solución que me queda es ganar este fin de semana, hemos vivido momentos difíciles y lo más importante es disfrutar, cuando disfrutas las cosas salen rodadas. Hay que pensar en la carrera del domingo con una buena clasificación el sábado, es la única manera de llevar el campeonato hasta Portimao”, dijo.

El francés debe confiar en sus posibilidades, no esperar un fallo de Mir, al que no ve puntos débiles.

“Parece que no tiene muchas debilidades, pero bueno este año ha sido extraño para todos, así que no estoy buscando que muestre sus debilidades sino buscar mis propias cualidades para llevar la lucha hasta la última carrera. Veo más debilidades en nosotros”.

Y tampoco quiso otorgar todo el mérito a la Suzuki.

“No me gusta decir que la Suzuki es la mejor moto del campeonato, pero ahora mismo es la moto a batir, los dos pilotos van muy rápidos y han cosechado bastante dobletes. Yamaha ha ganado seis carreras este año y tiene potencial, pero eso debemos demostrarlo en todas las carreras, hay que ser constantes, cosa que no hemos sido”.

Fabio dará el salto al equipo Yamaha oficial en 2021 y le preguntaron quién va a asumir el liderazgo del proyecto, ya que él está pidiendo volver a la moto del año pasado.

“No he pedido la moto del año pasado, solo dije que la moto del año pasado tenía algunos puntos positivos que si fuéramos capaces de trasladarlos a la moto de este año sería bueno, no he hablado mucho con Maverick sobre el tema, pero tenemos problemas similares, creo que podemos hacer muchas cosas juntos en 2021 y podemos mejorar trabajando juntos”, se ofreció.