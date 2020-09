Quartararo: "Mir es uno de los más fuertes para el título"

El francés volvió a la victoria, que no lograba desde las dos primeras carreras de Jerez, y con ella vuelve a ser el líder del Mundial de la clase reina, ahora con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, el piloto de Suzuki Joan Mir.

“Hoy he ido muy bien, he pasado momentos muy difíciles y ganar en uno de mis circuitos favoritos es espectacular. Hemos tenido muchos problemas de agarre al final y los dos chicos que están conmigo en el podio (Mir y Rins) tenían mucho más a final de carrera, pero son 25 puntos para casa que es lo importante”, explicó Quartararo.

Fabio recupera la cabeza del Mundial y vuelve a ser el gran candidato al título.

“He visto a Joan que dice que no es candidato para el título. No pienso lo mismo, está siendo un piloto muy importante. En Austria la victoria era suya y es un chico que va muy rápido, muy consistente. Para mí es el más fuerte, o uno de los más fuertes, para luchar por el Mundial”, concedió el Diablo.

Fabio basó su triunfo en una buena salida y en ponerse primero lo antes posible desde la primera fila de la parrilla.

“Es verdad que a una vuelta estamos muy fuertes, que es lo que he hablado con Joan y Alex. Nosotros tenemos lo mejor los sábados, pero a final de carrera tenemos mucho menos que ellos (Suzuki). Hay que manejar bien esas situaciones”.

Siendo tercero, Fabio ha pasado a Rossi a final de recta por velocidad.

“A la que he estado detrás de Rossi lo he pasado rápido, no podía pensar en esperar. Me encontraba bien y no quería que Franco se me escapara. Se me iba 0,3s en cada vuelta, era como el año pasado cuando veía a Márquez escaparse en cada giro. Ha sido muy bueno poder remontar y pasarle”, recordó.

“En la última vuelta he rodado tres segundos más lento que mi mejor giro, pero además me iba cayendo en cada curva. Ha sido muy difícil gestionarlo, pero era un poco calculado”, ha reconocido.

Una victoria que vale 25 puntos y, sobre todo, ganar mucha confianza.

“Era muy importante acabar primero. Hemos tenido problemas al final, pero los 25 puntos es lo más importante”.

Y en 15 días, la carrera de casa.

“Le Mans es una buena pista para nosotros. Siempre he tenido buen feeling, pero veremos el tiempo, a ver si nos respeta. Llegar en octubre a Le Mans, con el frío que siempre hace allí, va a ser difícil. Vienen algunos fans, espero que den un poco de calor”, cerró el galo.

