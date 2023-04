Quartararo, enojado porque Nakagami no fue castigado en Termas

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo de 2021 fue empujado fuera de la pista en la curva 7 por Nakagami (LCR Honda) en la primera vuelta del GP de Argentina disputado el domingo sobre mojado y cayó de la 10º a la 16º posición, solo por delante de Brad Binder, quien se cayó en la primera vuelta.

Esto obligó a Quartararo a realizar una carrera de recuperación, y el piloto de Yamaha terminó justo por detrás de Jack Miller (KTM), séptimo.

El incidente fue investigado, pero los comisarios de la FIM consideraron que no era necesario tomar más medidas.

Quartararo se mostró desconcertado por esta decisión y destacó cómo una maniobra más suave en la carrera de Moto3 del domingo provocó que Ayumu Sasaki fuera degradado una posición por los comisarios.

"No, no entiendo lo que están haciendo", respondió Quartararo cuando se le preguntó si entendía la decisión de los comisarios de no penalizar a Nakagami.

"He visto la carrera de Moto3: Ayumu en la curva 5 hizo un adelantamiento que fue realmente limpio, pero se tocó ligeramente (con otro piloto y recibió una penalización), mientras que en MotoGP lo hacemos todo el tiempo".

"Él (Sasaki) perdió una posición y él (Nakagami) me destrozó la carrera en una curva y no recibió nada. No sé, siguen siendo los mismos los que hacen estas cosas".

Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Esto se produce después de las críticas generalizadas a la actuación de los comisarios de MotoGP durante el GP de Portugal de la semana pasada.

Sin el incidente con Nakagami, Quartararo cree que podría haberse unido a su compañero de equipo Franco Morbidelli, cuarto clasificado, entre los cinco primeros, y se mostró satisfecho con su ritmo en mojado.

Pero al final de un fin de semana difícil para el piloto de Yamaha, Quartararo admite que la marca japonesa aún no ha encontrado una verdadera puesta a punto de base en la moto, ya que sólo ha tenido un día "real" de pruebas en la pretemporada.

"A ver, 'muchos aspectos positivos', yo no diría eso", dijo sobre su fin de semana en Argentina.

"Pero es positivo que en mojado mostramos un gran ritmo, mostramos que en seco en realidad, nuestro primer día de test que tuvimos fue el último día de (las pruebas de) Portimao y no tenemos nuestra base".

"En la FP1 probamos una moto, en la FP2 queríamos probar pero seguía siendo difícil. En la carrera sprint empecé con otra configuración".

"Si la carrera (principal) hubiera sido en seco, habría probado otra moto. Aún no estamos preparados".

"Siempre estoy enfadado porque quiero estar ahí arriba, pero sé que hay mucho trabajo por hacer para estar arriba".

Quartararo está a 32 puntos del nuevo líder del campeonato, Marco Bezzecchi -que ganó el GP de Argentina- después de que todos los principales aspirantes al título sufrieran en Termas de Río Hondo.

A pesar de ello, Quartararo se niega a hablar de sus aspiraciones al título: "Si me pongo a pensar en el campeonato ahora mismo sin luchar por estar entre los cinco primeros, creo que es malo".

"Así que primero quiero trabajar al máximo para encontrar una solución (para arreglar la moto), y luego podremos hablar del campeonato".