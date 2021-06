La sanción a Quartararo preocupa más que el incidente en sí

Situado el segundo a rueda de Miguel Oliveira, Quartararo completó las últimas cuatro vueltas del Gran Premio de Catalunya con el pecho descubierto, después de que el traje de se le desabrochara por completo.

El reglamento estipula literalmente: “Los pilotos deben llevar el mono debidamente abrochado siempre que salgan a la pista”. Sin embargo, en este rocambolesco episodio hay matices importantes que vale la pena desarrollar y que le permiten a uno concluir que el manejo del asunto debería haberse hecho mucho mejor.

Tras terminar la carrera, en la que cruzó la meta tercero, Quartararo no supo o no quiso explicar con demasiada precisión qué pasó con su mono en esos últimos cuatro giros. El Diablo se limitó a decir que a su paso por la primera curva del ‘Circuit’, la cremallera comenzó a ceder hasta quedar abierta prácticamente del todo, llegando a la cintura. La incomodidad que le producía la lámina protectora del pecho le llevó a despojarse de ella y a lanzarla, quedándose con la barriga al aire, en una imagen que pone los pelos de punta.

Mientras hay quien sugiere que Quartararo comenzó la prueba con el mono abierto, un vistazo a su cámara de a bordo deja claro que no. No obstante, sí es verdad que el traje no estaba del todo bien puesto, dado que la cremallera quedó por debajo del clip de velcro que actúa como seguro a la altura del cuello, y cuya función es la de impedir que el engranaje se abra sobre la marcha, como ocurrió esta vez.

Un despiste que el de Yamaha seguramente no volverá a tener, habida cuenta de lo caro que le costó. Nada más concluir el gran premio, Quartararo se reunió con los responsables de Alpinestars, la marca que le suministra todo el equipamiento. Las conclusiones de la reunión no se han hecho públicas, y el de Niza simplemente detalló que el mono en cuestión se estudiará para evitar que un incidente como el del domingo pueda repetirse.

Las imágenes del líder del Mundial rodando a más de 300 km/h con el tronco completamente expuesto provocaron que muchos se llevaran las manos a la cabeza y pidieran una actuación de los comisarios de Dirección de Carrera. Esta llegó, pero tarde, muy tarde. No fue hasta más de cinco horas después de que cayera la bandera de cuadros que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) oficializó la sanción de tres segundos para el #20. Una resolución difícil de entender y que no deja a nadie contento. Ni al infractor, que denunció ser víctima de una persecución por parte de sus compañeros de pista, ni de quienes creen que, de hecho, debería haber visto la bandera negra y ser descalificado por poner en peligro su seguridad y la del resto de competidores.

Marc Márquez, por ejemplo, señaló que lo más justo a su entender habría sido que le hubieran mostrado a su oponente la bandera negra con el círculo naranja en el centro, que advierte al piloto de un problema técnico que debe resolver si quiere seguir en carrera. “De haber pasado esto, Fabio tendría que haberse apartado para subirse la cremallera del mono de nuevo, habría perdido unos tres segundos [los mismos que le cayeron después], y después habría seguido”, terció el de Honda.

Para Joan Mir, el actual campeón del mundo, el aspecto más punible de lo sucedido con Quartararo es que se despojara de la pechera y la arrojara a la pista. “Que no le penalicen por llevar el mono abierto cuando el único perjudicado por eso puede ser él, es una cosa, por más que la normativa lo deje bien claro. Pero lo que veo realmente peligroso es tirar la pechera. Es plástico y es peligroso. Vienen motos a 200 km/h por detrás. Hay veces que Dirección de Carrera no está muy acertada en sus decisiones”, convino el de Suzuki, equipo que, al igual que Ducati, mandó un mail a Dirección de Carrera para interesarse por lo sucedido, sin llegar a presentar reclamación formal alguna.

En el debate abierto, unos, como Casey Stoner, se mostraron directamente partidarios de descalificar a Quartararo de forma inmediata, “aunque no fuera el propio Fabio quien se bajara la cremallera a propósito. Deberían haberle sacado bandera negra, porque a este nivel, no se te puede permitir rodar a 350 km/h con el mono abierto”.

Otros, como Aleix Espargaró, afirmaron que lo ocurrido no era para tanto. “Estas cosas pueden suceder. Si pasa durante la carrera, qué quieres hacer, ¿pararle? Es peligroso, claro que es peligroso, pero está peleando por el título. ¿Crees que es justo parar a un corredor porque la cremallera se ha roto?”, comentó el de Aprilia.

El hecho de que haya opiniones de los propios pilotos en ambos sentidos complica todavía más el sacar una conclusión. Sin embargo, no deja de sorprender la ligereza con la que algunos se toman un suceso que perfectamente podría haber acabado fatal. Sobre todo, porque solo ha pasado una semana de la trágica muerte de Jason Dupasquier, en Mugello, en la cronometrada del sábado.

¿Qué hubiera pasado si Quartararo se cae a final de recta como a punto estuvo de hacer a falta de tres giros, con la zona torácica al descubierto? Aunque es mejor no pensarlo, probablemente hay que hacerlo para encontrar el consenso definitivo entre unos y otros: no tiene ninguna razón de ser pasar por alto una situación tan peligrosa como la vivida en Montmeló cuando, teóricamente, se busca limitar al máximo la posibilidad de que desgracias como las de Dupasquier se repitan.

La mayor parte de la responsabilidad para que eso no ocurra recae en Dirección de Carrera y el Panel de Comisarios, muy criticados por los integrantes de la parrilla de MotoGP. Los delegados optaron por un castigo a Quartararo del todo inexplicable. Básicamente, porque no sirve de nada o, mejor dicho, únicamente para cabrearle a él.

Todo el mundo habría entendido una intervención inmediata con alguna de las banderas, la negra o la negra con el topo naranja. Pero dejarle completar las últimas cuatro vueltas medio desnudo, para después imponerle una penalización de tres segundos totalmente cosmética, es difícil de justificar se mire por dónde se mire.

Las mejores fotos de la carrera de MotoGP del GP de Catalunya

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT después de la caída 1 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 3 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team líder al inicio 6 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 13 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 17 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 18 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Jack Miller, Ducati Team 20 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team MotoGP 21 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 22 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team MotoGP 23 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 25 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 26 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 33 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 35 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing MotoGP 36 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing MotoGP 39 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images