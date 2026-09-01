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MotoGP GP de Aragón

Cuáles son los "motivos personales" de Quartararo para no querer "ayudar" a Yamaha

Fabio Quartararo sorprendió a todo el mundo en Aragón al declarar que no quería hacer pruebas para Yamaha y que "por motivos personales, no quiero ayudar" al fabricante japonés.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Después de ocho temporadas compitiendo con una Yamaha en MotoGP, las dos primeras con Petronas y las seis siguientes en el equipo oficial, siendo los dos últimos años el piloto mejor pagado de toda la parrilla, Fabio Quartararo abandonará a final de año al equipo de Iwata para irse al máximo rival, Honda.

Desde que Motorsport.com reveló esta maniobra el pasado mes de enero, la relación entre el fabricante de Tokio y el piloto de Niza se ha ido tensando hasta un punto sin retorno, y aunque Quartararo nunca se ahorró una critica cuando consideraba que era oportuno lanzarla, siempre ha mostrado su profesionalidad.

Por eso, seguramente, fue más chocante el mensaje lanzado por el campeón del mundo de 2021 el pasado sábado, después de que el motor de su M1 explotara durante la sprint del GP de Aragón.

"Este fin de semana fue más una sesión de test que una búsqueda de rendimiento", dijo. "En cualquier caso, de cara al futuro, no estoy en condiciones de ayudar. Y por motivos personales, no quiero ayudar", soltó, sin desvelar, en ese momento, cuáles eran esos motivos.

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Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Motorsport,com preguntó en Motorland al departamento de comunicación de Yamaha por la situación el mismo sábado, y el domingo, tras la carrera, en la que acabó último tras dos salidas de pista, Quartararo accedió a dar las explicaciones.

Cambio de reglamento y de neumáticos

En 2027 MotoGP entra en una nueva era, con un reglamento técnico que incluye motores de 850cc en lugar de los 1000 actuales; reducción aerodinámica, supresión de dispositivos de altura, gasolina 100% no fósil y, lo más importante, con la llegada de un nuevo suministrador único de neumático, Pirelli, que reemplaza a Michelin.

Los fabricantes están enfrascados en el desarrollo de los nuevos prototipos y llevan desde finales de 2026 trabajando ya con gomas Pirelli y, primero motos 1000 adaptadas, y desde mediados de mayo ya con las primeras versiones de las nuevas 850.

En Brno, el 22 de junio, se realizó el primer test oficial con las motos 850cc y los neumáticos Pirelli para pilotos titulares de los equipos oficiales. Lógicamente, los fabricantes convocaron a sus corredores con contrato para 2027, como Marc Márquez con Ducati, o Marco Bezzecchi con Aprilia.

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Foto de: Pirelli

Sin embargo, la situación es tan transcendental, que algunas fábricas, como KTM y Honda, 'invitaron' a probar las motos del próximo año a pilotos que no correrán con ellos, como Pedro Acosta, Joan Mir o Luca Marini. Ese detalle molestó absolutamente a Quartararo, al que Yamaha no invitó a aquel test, en el que participó, con la nueva M1, Toprak Razgatlioglu.

La negativa de Yamaha

En tres semanas, tras el GP de Austria, el 21 de septiembre, el circuito de Spielberg albergará el segundo y último test del año abierto para todos los equipos de MotoGP, incluidos los satélite.

Algunos pilotos que el próximo año cambiarán de fábrica y que no han podido probar, aún, lo nuevos neumáticos Pirelli, han pedido, por uno u otro medio, tener acceso a esa prueba, entre ellos Jorge Martín (Aprilia) y Quartararo. La respuesta de la casa de Iwata fue negativa y de ahí el enfado del corredor.

"Para aclarar las cosas, es que... no sé si puedo decir esto, pero lo diré de todos modos: quería hacer el test de Austria. Pero, lamentablemente, Yamaha no quiere que pruebe los neumáticos Pirelli. Quería hacer algo, pero no me lo permiten", fue la explicación que dio el francés el domingo por la tarde, después de la carrera en Motorland.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para Quartararo, Martín y otros muchos pilotos que cambian de fábrica el próximo año, como Enea Bastianini, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio o Ai Ogura, la primera prueba con los Pirelli llegará en el test posterior al GP de Valencia, el 1 de diciembre, y la desventaja ante los pilos que ya las han probado y volverán a probar en Austria, es grande. No solo para el piloto, también para el fabricante que no tiene a sus mejores pilotos dando comentarios.

Ante esa postura de Yamaha, la respuesta de Quartararo es no "ayudar" al fabricante, que el viernes le pidió que probara, al menos, tres chasis diferentes en Motorland.

"Personalmente no quiero desarrollar la moto para los pilotos de 2027. Así que, si podemos mejorar algo para este año, lo haré. Pero no voy a exigirme al máximo ni a comportarme como un piloto de pruebas, como hice este fin de semana", declaró el francés.

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