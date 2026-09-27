Quartararo: MotoGP debería tener el mismo número de carreras sprint que la F1
Fabio Quartararo reabre el debate sobre si MotoGP debería tener un sprint en cada ronda mientras la serie se prepara para volver a cambiar el formato del fin de semana en 2027.
Fabio Quartararo cree que MotoGP debería tener el mismo número de eventos sprint que la Fórmula 1, en medio de los planes para introducir una clasificación dedicada para las carreras de media distancia.
Los actores clave de MotoGP están listos para acordar un nuevo formato de fin de semana para 2027 que haría que cada ronda contara con dos sesiones de clasificación, probablemente en favor de menos tiempo de práctica.
Mientras que los pilotos actualmente salen en el sprint y en el gran premio desde las mismas posiciones, el cambio propuesto haría que sesiones de clasificación separadas determinen las parrillas para las dos carreras.
Este plan acercaría más MotoGP a la F1, que celebra una clasificación sprint y una sesión de clasificación principal en todos los fines de semana con sprint.
Pero el campeón del mundo de 2021, Quartararo, cree que MotoGP también debería imitar el enfoque de la F1 respecto al número de eventos sprint que celebra cada temporada.
Preguntado si le gustaba el formato propuesto por MotoGP para 2027, Quartararo dijo: "No. Mi opinión sobre el sprint es que si quieren hacerlo como la F1, deberíamos hacer el mismo número de carreras sprint que la F1. Para mí, esto debería ser lo que tenemos que hacer."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Cuando se le dijo que el calendario de F1 para 2027 recién anunciado incluye 10 carreras sprint, frente a las seis de este año, el francés respondió: "Estoy contento con 10. Estoy [contento] incluso con 12."
El formato sprint no ha demostrado ser universalmente popular entre los pilotos, que sienten que tener carreras adicionales los hace más vulnerables a las lesiones.
"Es realmente intenso. La cantidad de estrés y todo lo que tenemos durante las salidas. Por seguridad, sabemos que la salida es lo más peligroso. Así que, sí, si quieren hacer la clasificación como el sprint, creo que tenemos que copiar exactamente a la F1."
Quartararo también se hizo eco de las quejas sobre que los pilotos no tienen suficiente voz en la configuración del futuro de MotoGP, y la falta de una voz unida hace que les resulte más difícil influir en los cambios.
Preguntado si los pilotos deberían ser consultados en tales decisiones, dijo: "Tuvieron los sprints sin realmente preguntar [a los pilotos], así que no creo que [lo hicieran].
"Ahora tenemos sprints, seguro que no los quitarán."
Añadió: "Estamos aquí para pilotar. Si nos dicen que hagamos 22 sprints, hacemos 22 sprints. Si nos dicen que hagamos 12, hacemos [12]. Pero no somos nosotros quienes decidimos lo que tenemos que hacer."
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