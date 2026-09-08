Quartararo, sin hacerse ilusiones con Honda: "No espero ganar de entrada"

Fabio Quartararo va a pasar de un constructor japonés a otro el próximo año. Tras varias temporadas decepcionantes en la Yamaha, el francés va a descubrir la Honda. Las dos marcas que en otro tiempo fueron referencia de MotoGP han caído en la jerarquía en los últimos años y han emprendido una revolución interna para progresar, con varios puntos en común, como la contratación de ingenieros europeos.

No obstante, hoy se encuentran en una situación diferente: Yamaha partió de una hoja en blanco al adoptar un V4 este año y se encuentra lejos de la competencia, lo que contribuyó a tensar aún más la relación entre Quartararo y sus dirigentes.

Mientras tanto, Honda ha hecho progresos más claros desde la temporada pasada, pero sigue rezagada. Aunque la llegada de Quartararo coincidirá con el nuevo reglamento técnico, susceptible de redefinir la jerarquía, el campeón del mundo de 2021 avanza con prudencia. Entre la necesidad de adaptarse a un nuevo equipo y el descubrimiento de una máquina totalmente diferente, no espera luchar por la victoria de entrada.

"Tengo que adaptarme de todos modos", explicó Quartararo. "No he cambiado de marca entre el año pasado y este año, pero es una moto completamente diferente y tengo que adaptarme a esta moto pase lo que pase. Las prestaciones no están a la altura, pero tengo que modificar mi estilo de pilotaje, y para el año que viene será lo mismo."

"Por supuesto, los neumáticos también serán diferentes, así que es algo que tendremos que aprender, pero no espero subirme a la moto y ser inmediatamente superrápido. En Valencia, será un día en el que tendré que identificar mis puntos débiles, lo que tendré que trabajar este invierno y luego durante los test invernales."

Fabio Quartararo se despedirá de Yamaha y de Michelin a finales de año. Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Así que no espero llegar y ganar de entrada. Tendré que aprender, adaptarme e intentar optimizar lo antes posible el rendimiento de la moto para ser rápido."

Fabio Quartararo no gana desde hace cuatro años con la Yamaha, mientras que en Honda solo se han ganado dos carreras desde entonces, la última vez gracias a Johann Zarco en Le Mans el año pasado. Cuando se le pregunta por la posibilidad de ganar con la Honda en 2027, el piloto de Niza se muestra prudente. "No lo sé. Eso espero", se limita a responder.

La falta de pruebas no preocupa a Quartararo

Una de las dificultades que se le plantean a Fabio Quartararo antes de su llegada a Honda será el programa de test muy reducido con las motos de 2027. Podrá descubrir su máquina en Valencia, justo después del final de la temporada, pero después todo se resumirá a cuatro jornadas adicionales a comienzos de 2027, en Sepang y Buriram.

Este programa reducido no preocupa a Quartararo. Cree que tendrá tiempo para aclimatarse y cuenta sobre todo con las carreras para descubrir cómo empujar de verdad su nueva máquina al límite. "Creo que en cuatro días tenemos tiempo para adaptarnos", precisó. "No creo que sea tan grave."

Fabio Quartararo Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero, ya sabes, la experiencia adquirida durante los test es una cosa, pero los fines de semana de carrera son otra. A nivel de pilotaje, parece similar, pero no es exactamente lo mismo durante el fin de semana de carrera. Ahí, todos luchamos unos contra otros."

"Así que hay que entender los puntos fuertes que explotar para los adelantamientos, saber cómo adelantar, cómo cambiar de dirección y cómo frenar."

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