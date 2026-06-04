Quartararo no espera ninguna "reacción" de Yamaha pese a la falta de progreso

Fabio Quartararo ha descartado la posibilidad de que Yamaha introduzca alguna actualización importante durante 2026 en "reacción" a sus problemas actuales en MotoGP.

El francés cree que la llegada de un gran cambio reglamentario el próximo año hará difícil que Yamaha solucione su M1 con motor V4, que ha demostrado ser la moto más lenta de la parrilla.

Yamaha está actualmente última en la clasificación de constructores con 41 puntos en las siete primeras rondas, a 29 del penúltimo, Honda.

"No veo la reacción", dijo el campeón del mundo de 2021. "Creo que estamos en un momento del campeonato en el que no veremos más reacción.

"Ya empezamos un poco tarde con el V4 y también tienen que preparar el próximo año, así que no creo que vayamos a ver ninguna reacción este año."

Quartararo hizo ese comentario tras una carrera difícil en Mugello, donde admitió que las dificultades competitivas del equipo estaban afectando a su motivación.

Explicó que su frustración con Yamaha se debía a la falta de progreso con su proyecto V4, particularmente desde que el campeonato se reanudó a finales de abril tras un inesperado parón al inicio de la temporada.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP realizó dos test durante la temporada en Jerez y Barcelona para dar a los equipos la oportunidad de introducir más desarrollos en sus motos, pero Quartararo siente que poco ha cambiado en la M1 desde que probó la moto por primera vez hace casi nueve meses.

"Realmente no dejo [Mugello] atrás porque lo que hemos hecho en el último mes no me tiene realmente contento", dijo.

"No estoy contento con cómo hemos mejorado nuestra moto. Es la misma moto de septiembre de 2025. Así que desde el primer prototipo hasta ahora, esperaba dar un gran paso adelante, pero seguimos ahí. Mi trabajo es presionar, dar lo mejor de mí y eso es lo que haré si me siento cómodo en la moto."

Quartararo soportó posiblemente su fin de semana más duro de la temporada en Mugello, clasificándose 17º y terminando 18º en la carrera del domingo. Fue solo la segunda vez en 2026 que no logró sumar un punto en un fin de semana completo de carreras.

Preguntado por sus perspectivas para el GP de Hungría de este fin de semana, dijo: "Soy realmente muy sensible a las sensaciones del tren delantero. Nunca tuve este [problema] el año pasado y ahora tengo muy pocas sensaciones delante. Espero que [Balaton Park] sea mejor.

"Peor es difícil comparado con Mugello, pero realmente no pude pilotar [allí], así que espero algo mejor que Mugello."