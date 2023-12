Quartararo no quiere carreras sprint cada fin de semana de MotoGP

En 2023, MotoGP introdujo las carreras sprint por primera vez en la historia de la categoría y las disputó en cada fin de semana de gran premio (el sprint del GP de Australia se canceló debido al mal tiempo).

La idea detrás de los sprints era ofrecer una mejor relación calidad-precio a los aficionados en la pista y atraer a un público más numeroso para verlo la acción en casa.

De las 20 pruebas disputadas este año, 15 registraron un aumento de asistencia los sábados (no se dispone de cifras de Austin, India fue la primera prueba, Indonesia y Argentina bajaron, mientras que el programa de Australia se modificó debido al mal tiempo, por lo que el GP se disputó el sábado).

Sin embargo, ninguna carrera de 2023 se inició con toda la parrilla a tiempo completo presente, lo que varios pilotos achacaron al aumento de carreras.

"No es una coincidencia. Es un gran problema", dijo Quartararo, campeón del mundo de 2021. "Creo que ya es un deporte peligroso, pero como corredor te puedo garantizar que en la carrera sprint te cansas mucho más que en la carrera larga".

"Y físicamente la moto que estamos utilizando es cada vez más física y no creo que necesitemos una carrera sprint en cada GP".

"Estás en Valencia, es el final de la temporada, sabes que siempre está lleno".

"Entonces, ¿por qué quieres añadir otra el sábado? No podemos seguir haciendo esto".

"Yo no soy el que organiza todo, no sé cuál es la opinión de los demás pilotos. Pero no creo que sea lo correcto".

"Ahora 42 carreras o 44, no cambiará mucho. Pero es una pena que hagamos todas estas carreras y veamos que nadie de la parrilla original estuvo allí haciendo todas las carreras. Así que es una pena".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, salida de carrera

El calendario del año que viene se ampliará a 22 pruebas, con el regreso de Aragón y el aplazamiento de la cita inaugural de Kazajstán, lo que elevará a 44 el número de carreras, incluidos las sprints.

Aleix Espargaró, de Aprilia, cree que aumentar el tamaño del calendario no es lo mejor para MotoGP y afirma que los pilotos han estado presionando para que se reduzca la cantidad de sprints.

Pero también reconoce que Dorna Sports también se enfrenta a una dura tarea al intentar maximizar la visibilidad de MotoGP y que "nadie tiene la respuesta correcta" al problema ahora mismo.

"¿Creéis que en la comisión de seguridad los pilotos no presionamos para reducir las carreras sprint?". añadió Espargaró.

"Todas las comisiones de seguridad, todos los pilotos. La línea es muy fina, pero entiendo también la posición del campeonato".

"Las pistas el año pasado estaban vacías. Dicen que la afluencia de público mejora mucho y creen que es por las carreras sprint".

"No estoy seguro (de que sea así). Si me dijeran que tengo que correr 25 carreras porque así tendremos tres veces más espectadores, entonces correría 25 (carreras).

"Me encanta este deporte, pero no estoy seguro de que sea la solución y no somos máquinas. Tengo una vida muy buena.

"Vengo a las carreras en jet privado los jueves. Pero mis mecánicos vienen el martes y se van el lunes y no ganan nada. Así que tenemos que encontrar el equilibrio".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team

"Nadie tiene la respuesta correcta para mejorar el campeonato. Soy crítico con el programa y el calendario".

"Pero al mismo tiempo reconozco que Dorna está trabajando duro e intentando cambiar la situación".

"Tienen un nuevo hombre en Dorna (Dan Rossomondo, CCO) que intenta mejorar (las cosas), han cambiado el calendario, intentan acercarnos más a los aficionados".

"Están intentando cosas, así que hay que aplaudirlo. Pero por otro lado, los pilotos sufren por ello".