Quartararo aún no se siente cómodo con la Yamaha en Alemania

Fabio Quartararo llegaba a Sachsenring en una mala situación. La peor desde que está en MotoGP, tal y como reconoció este jueves en su llegada al circuito, precisamente donde consiguió su última victoria en la categoría reina, hace un año.

Sin muchas expectativas, más allá que las de aprovechar las características de la pista, revirada, pequeña y angosta, el galo declaró que su primer y principal objetivo era, al menos, conseguir el pase directo a la Q2 para no sufrir luego durante la carrera. Y el francés lo consiguió en los entrenamientos libres de este viernes, con un registro de 1:20.623 en la P2 vespertina que le dejó como el sexto mejor piloto de la combinada.

Al término de la acción en pista, en un encuentro con los medios entre los que estaba Motorsport.com, el de Yamaha reconoció que estaba contento por cumplir con la tarea que se había marcado, pero que sus sensaciones con la moto aún deben mejorar de cara a la clasificación y a la carrera al sprint del sábado.

"Para ser honesto, no es el mejor feeling que he tenido, pero tenía que hacer una vuelta", dijo el Diablo. "Sienta bien entrar directo a la Q2. Tenemos que ver dónde podemos mejorar mañana. No soy el mayor fan del neumático blando, y el medio este año es un poco extraño, para todos los pilotos. Pero veremos si mañana por la mañana podemos utilizar el duro".

Sobre esos problemas con el duro, Quartararo añadió: "Incluso en Mugello, habría preferido ir con el blando o con el duro que con el medio. No entendemos por qué, pero este año el agarre con él es realmente malo. El feeling no es muy bueno, pero veremos si por la mañana tenemos una temperatura alta".

De cara al balance de la jornada y que espera para los dos próximos días, el de la marca de Iwata comentó: "Aquí no hay tanta aceleración como en Italia, no necesitamos tanta aerodinámica en este circuito, pero está claro que seguimos teniendo problemas. Así que vamos a intentar hacer la mejor clasificación que podamos mañana, pero creo que todavía estamos bastante lejos".

"Tengo que ir paso a paso. El primer objetivo del fin de semana era estar en la Q2. La posición en la que estoy hoy sería buena para salir en parrilla. Obviamente quiero más, pero ojalá encontremos algo para mejorar", siguió.

Por último, Quartararo también comentó el accidente entre Márquez y Zarco al final de la P2, en el que el de Honda se cayó, arrollando al de Ducati, que salía de boxes en ese momento: "Zarco tuvo mucha suerte. Siempre es algo que me asusta. Cuando hay alguien saliendo del box, siempre espero antes de girar. Tenía la imagen [en mente] de Pol y Petrucci en Aragón, así que siempre estoy atento para asegurarme de que [el otro piloto] hace bien su curva antes de salir, pero Johann tuvo mucha suerte en esta ocasión", finalizó.