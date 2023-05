"Es mi peor momento en Yamaha", dice Quartararo

Quartararo afronta, probablemente, su gran premio de casa más complicado desde que compite en MotoGP. En su primera etapa en la categoría reina, en el Sepang Racing Team, no tenía ninguna presión. Más adelante, cuando recaló en el equipo oficial de Yamaha, cumplió con creces con las expectativas generadas, al proclamarse campeón del mundo (2021). Sin embargo, la mejora de las Ducati y el estancamiento de la marca de los diapasones en el desarrollo de su prototipo le han dejado vendido en esta edición de la prueba.

Este sábado, el Diablo se verá obligado a volver a pasar por la Q1 –y van tres veces en cinco grandes premios– del Gran Premio de Francia después de quedarse el viernes a siete décimas del tiempo que colocó a Jack Miller a la cabeza de la tabla de tiempos, en la que él figura el 12º.

"La moto se comporta de forma muy agresiva, no gira como habitualmente. Estamos perdiendo todos los puntos fuertes que teníamos. Antes, a pesar de disponer de menos potencia que el resto, teníamos algunos puntos fuertes. Ahora tenemos algo más de potencia, pero parece que la moto se ha descompensado", resumió Quartararo este viernes, al poco rato de bajase de su M1.

Más de MotoGP: Miller domina el viernes de Le Mans y Márquez vuelve a chocar

Frente al descomunal músculo que esconden las Desmosedici en su panza, Yamaha firmó un acuerdo el año pasado con Marmotors, un grupo de ingenieros liderado por Luca Marmorini, muy reputado en la Fórmula 1. El objetivo de esta colaboración pasa por encontrar las áreas del propulsor que tienen margen de mejora. Si bien inicialmente, al menos en pretemporada, parecía que el motor de la M1 había dado un paso adelante, todo indica ahora que ese aumento de la potencia ha supuesto importantes contraprestaciones.

"Cada vez que ganamos potencia perdemos otras cosas. Puede que tengamos más potencia, pero eso ha convertido la moto en súper agresiva. Soy un piloto que, normalmente, puede identificar muy rápidamente qué falta. Pero esta moto es tan agresiva, se mueve tanto, por todos lados, que no puedo verlo", añadió el #20, más resignado que cabreado pero, eso sí, muy claro cuando se le pregunto por el momento que atraviesa.

"He decidido no enfadarme, porque eso aún empeora las cosas. Pero es mi peor momento desde que corro con Yamaha, porque no podemos encontrar una solución después de ocho carreras. No tenemos ni la base ni la velocidad", subrayó, antes de desvelar que ninguno de los nuevos componentes que se incorporaron en el test posterior a la última cita, en Jerez, aportó el más mínimo rayo de luz.

"No funcionó nada de lo que probamos en Jerez. Probamos un escape que no funcionó; un chasis que tampoco, una electrónica que tampoco. Mentalmente es duro, porque estás acostumbrado a pelear por podios, y el que conseguí en Austin fue porque Miller se cayó delante de mí, y porque Pecco también se fue al suelo", concluyó Quartararo.

Fabio Di Giannantonio, accidente en el Gresini Racing 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 2 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, accidente en el Gresini Racing 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 6 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 9 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 11 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 12 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 14 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 15 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jonas Folger, Tech3 GASGAS Factory Racing 16 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 17 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 18 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 19 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 20 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 22 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 23 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jonas Folger, Tech3 GASGAS Factory Racing 24 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 25 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 26 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto KTM 27 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 28 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 29 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, moto del Aprilia Racing Team 30 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, moto Pramac Racing 31 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 32 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 33 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images