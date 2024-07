Los pilotos que Quartararo quiere para Pramac-Yamaha en MotoGP

En la previa del Gran Premio de Alemania de MotoGP, que se celebra este fin de semana, Fabio Quartararo nombro a Fabio Di Giannantonio y Sergio García cuando le preguntaron a qué pilotos le gustaría ver el próximo año en el nuevo equipo satélite de Yamaha, el Pramac.

Pocas veces un piloto se ha mostrado tan claro y preciso a la hora de hacer un pronóstico, lo que lleva a pensar que las negociaciones deben estar ya solo a falta de la rúbrica.

Durante el programa de este jueves por la tarde en DAZN, le preguntaron a Quartararo, el líder de Yamaha, que renovó a principio de curso por dos temporadas más, como prioridad para la casa japonesa, a qué pilotos le gustaría ver en Pramac.

"¿A quién me gustaría, viendo un poco el mercado?", preguntó primero el galo, para disimular un poco. Y añadió: "Diría a Sergio García y Fabio Di Giannantonio", sin dudar ni un segundo.

"Sergio es muy trabajador, me gusta mucho como pilota, es muy fino", dijo del joven corredor español del MT Helmets de Moto2.

"Al final ha hecho una trayectoria parecida a la mía, con el equipo Pons no le fue tan bien, pero con la SpeedUp, la Boscoscuro, está yendo muy rápido. Además de hacer resultados, creo que puede hacerlo muy bien".

"Se lo he dicho a Yamaha y no es decisión mía, pero es bueno que escuchen a los pilotos. Por supuesto que Di Giannantonio está haciendo una temporada muy buena y ahora seria muy bueno tenerlo con nosotros en este proyecto, y también tener un rookie que nunca se ha subido a una MotoGP y que seguro tendría muchas ganas de quitarnos la moto a los oficiales, eso es una gran motivación para ellos".

Las negociaciones entre el agente de Garcia, que es el mismo de Joan Mir, y Yamaha están abiertas desde hace semanas, mientras que Diggia, que inicialmente tenía ofertas para seguir con una Ducati, tanto en VR46 como Gresini, ha comenzado a negociar desde después de conocerse la noticia de que Pramac será equipo satélite de Ducati.

La otra novedad es que Alex Rins seguirá como piloto oficial de Yamaha las dos próximas temporadas. Quartararo también destacó el trabajo del catalán.

"Es muy bueno para Yamaha, tenemos estilos diferentes pero los comentarios siempre son los mismos, con Alex incluso sin los resultados estamos haciendo un trabajo bueno, no se ve lo que estamos haciendo y con Crutchlow lesionado hemos hecho muchos días de tes para mejorar y estamos haciendo un gran trabajo, espero que se vean pronto los resultados".

Un Quartararo que cumple cien grandes premios este fin de semana. "100 GP en MotoGP creo que significa que me hago viejo, intentaremos celebrarlo de una buen manera", bromeó.

De momento, el campeón del mundo de 2021 está lejos de volver a verse luchando por el título, una batalla en la que ve a Pecco Bagnaia un poco por delante.

"Tiene algo más que el resto, sobre todo por al confianza, también Jorge Martín está a un nivel muy alto y Marc Márquez, sobre todo en este circuito, veremos lo que puede hacer, tengo curiosidad", aunque no lo disfruta.

"No disfrutas de ver a otros pelear por el Mundial, no lo disfrutas porque no estas ahí, solo piensas en mejorar para volver a estar delante, es un tiempo complicado, saber que puedes estar arriba y no lo estas. Pero es la decisión que tomé y estoy motivado, intentaremos llegar arriba lo antes posible. No me arrepiento de la decisión de seguir en Yamaha, al final lo decidió pronto porque hay muchos factores que me llevaron a tomar la decisión".

De momento, el galo cree que en un año pueden estar otra vez arriba.

"Para volver a estar luchando de forma regular en el top 5 necesitamos un año, creo que a mita de la próxima temporada, con el trabajo que estamos haciendo, con el equipo satélite y el test team, todo irá más rápido, sabemos en qué debemos trabajar y eso es parte muy importante del trabajo", zanjó.